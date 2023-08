Mugnano – Mercatino dell’usato il 29/30 Settembre e 18/22 Ottobre

Il Comitato Festa San Michele Arcangelo, in collaborazione con il Centro disabili S.Filomena, organizza “il mercatino dell’usato”..

Chiunque voglia, può donare oggetti non più in uso, ma in buono stato: piccoli mobili, giocattoli, oggettistica varia, qualsiasi cosa possa essere utile. L’ iniziativa è finalizzata alla raccolta fondi, per organizzare la Festa in onore di San Michele. Per il ritiro o la consegna, contattare 3205790052 Carlo.