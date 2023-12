Forino (Av): Un Natale Spumeggiante con lo spettacolo della Max e VERY Dance

Presso l’ Auditorium della Scuola di Primo Grado San Tommaso di Avellino, domenica 17 Dicembre alle ore 17.30 è andato in scena il CHRISTMAS Show della Max e VERY Dance. Una manifestazione che ha visto la partecipazione di tutti i gruppi e le maestranze di ballo del sodalizio di Via Roma : Danza Moderna con l ‘ Insegnante Mafalda Iannaccone, Propedeutico Danza Classica e Moderna con l’ Insegnante Anghelina Di Grezia, Ginnastica Ritmica con l’ Insegnante Ide Tucci, Danza Classica con l’ Insegnante Argentina Aliberti, Hip Hop con l’ Insegnante Giovanna Iandolo, Balli di Gruppo con l’ Insegnante Cristina Bruno ed infine Danze Caraibiche con gli Insegnanti Veronica De Angelis e Massimo Picariello

Uno spumeggiante spettacolo che si è legato anche alla Maratona Telethon che ha davvero divertito ed entusiasmato tutti. Da ormai venti anni la Max e VERY per il Santo Natale organizza questo particolare momento di vicinanza, comunione sociale in un vivace crescendo che si riverbera positivamente sugli stessi atleti, sul pubblico e perché no sulla raccolta fondi per la Maratona Telethon. Cosa dire complimenti a tutti , Ad Major semper. Daniele Biondi