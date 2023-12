Il Convento Francescano di Avella Celebra la Giornata di Solidarietà con la Caritas di Sperone

Nel clima avvolgente dell’attesa natalizia, il Convento Francescano di Avella ha aperto le sue porte per accogliere, con grande cuore francescano, alcune persone e famiglie provenienti dalla comunità locale. L’occasione è stata la giornata di solidarietà organizzata dalla Caritas di Sperone, con il patrocinio e la partecipazione del parroco Don Reinaldo.

L’obiettivo principale di questa giornata è stato condividere non solo un pasto, ma soprattutto la gioia e l’attesa del Natale con coloro che si trovano in situazioni di maggiore bisogno. Nel corso del pranzo, i frati e i partecipanti hanno potuto vivere un momento di condivisione, speranza e solidarietà, alimentando il desiderio che Cristo sia la luce che illumina la vita di tutti.

Nel pomeriggio, la comunità è stata allietata dalla presenza di Alessandro Conte, un artista locale noto per la sua passione e il suo amore per la musica. Le sue canzoni hanno toccato i cuori dei presenti, aggiungendo un elemento di gioia e armonia alla giornata. La sua partecipazione ha contribuito a rendere l’evento ancora più speciale e significativo.

La signorina Carla, responsabile della Caritas di Sperone, ha preso la parola per ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile il successo della giornata, comprese le sue preziose collaboratrici. Ha sottolineato l’importanza di queste iniziative, che vanno oltre il semplice atto di assistenza materiale, offrendo la possibilità di donare sorrisi e gioia a coloro che si trovano in una condizione di debolezza e solitudine. L’obiettivo è far sentire loro il calore di una comunità che accoglie, ama e si preoccupa del benessere di ogni suo membro.

Questa giornata di solidarietà non è soltanto un gesto di carità, ma un modo tangibile di esprimere la missione francescana di accoglienza e amore per il prossimo. Il Convento Francescano di Avella si conferma così un luogo in cui la spiritualità si traduce in azioni concrete, promuovendo la fratellanza e la solidarietà in un mondo che spesso ha bisogno di gesti di gentilezza e compassione. La speranza è che questa tradizione di generosità e condivisione continui a illuminare il cammino di chi è in cerca di conforto e sostegno durante le festività natalizie e oltre.