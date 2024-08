Forino (Av): Stasera si conclude il Triduo dedicato a San Nicola con la deposizione di una corona di fiori da parte del Sindaco Antonio Olivieri e l’ atto di Affidamento di Padre Marco Masi della cittadina al Santo Patrono

Il Triduo di quest’ anno dedicato a San Nicola Patrono di Forino è stato davvero molto seguito da un gran numero di fedeli e devoti. Tre giorni di intensa partecipazione sia da parte dei forinesi , quanto dei forestieri convenuti nella cittadina dei Sette Colli come ospiti in invito del Parroco Padre Marco Masi che ne ha redatto il programma. Infatti a Giovedì 8 Agosto allorquando la vicina Contrada con la comunità Parrocchiale ed il suo Sindaco De Santis hanno fatto visita al Santo di Mira, si è replicato ieri con la Comunità casertana di Cesa che con il Suo Sindaco avvocato Guida il suo Parroco Don Giuseppe Schiavone , i fedeli casertani e forinesi hanno affollato la Chiesa di Santo Stefano, nella quale Don Giuseppe Schiavone con alata e bella parola ha “ritagliato” le doti e le peculiarità di San Nicola nella sua vita terrena . A cornice di tutto questo la più che ben riuscita ” Serata di Legalità” e la mostra fotografica organizzata dalle Associazioni Prospettive, Pro Castello e Saluti da Forino .

Stasera l’ ultimo e pregnante appuntamento allorquando l’ Amministrazione Comunale di Forino ed il suo Sindaco Antonio Olivieri, si recheranno da San Nicola per omaggiarlo di una corona di Forino , con in ultimo il Panegirico e l’ affidamento della Città di Forino al Patrono che sarà impartito dal Parroco Padre Marco Masi il quale ha in serbo per i devoti di San Nicola grandissime novità in previsione dell’ anno Giubilare 2025 . In tal caso attendiamo notizie . Daniele Biondi