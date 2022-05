Forino (Av): Monte Faliesi e quello abbraccio dei ” Due San Michele” che non tramonta mai

Emozione, lacrime e commozione . A questo stamattina si è assistito sul MonteFaliesi testimone di una profonda fede verso San Michele Arcangelo che davvero non tramonta mai. Ci avevano provato le Due Guerre Mondiali, ci ha provato il COVID con Due Anni di Pandemia a seppellire la fede, il sentimento popolare , la devozione per il Principe degli Angeli , ma tutti impietosamente hanno fallito. Si può dire di tutto e di tutti, ma come da secoli San Michele Arcangelo unisce due grandi comunità come quella Petrurese- Forinese con quella Contradese nessuno , né politica , né uomini, né altro riesce e ci è mai riuscito nel nobile intento.Un simbolo, un emblema di appartenenza, un vessillo, una bandiera di unità questo rappresenta e rappresenterà San Michele per Petruro,Forino e Contrada. Uomini, bambini, donne , gente comune sopra quel sacro Monte, come capitato oggi dopo due lunghi anni di lontananza, si sono ritrovati e si ritroveranno ad imperituro, per pronunziare ancora quel fatico ” Si” a San Michele , e sotto il suo celestiale sguardo rincontrarsi, ritrovarsi per risadare amicizie ,unioni sfogate e lacerate dall’ incidere del tempo e da banali ragioni personali. E stamani come qualcuno ci ha ribadito “Il Diavolo nell’ apparenza sembra di aver vinto, ma San Michele vince sempre contro il Diavolo, altrimenti stamattina dopo due anni di “Inferno” sicuramente non ci si saremo ritrovati qui sopra”. Daniele Biondi

