Doveva essere una partita di calcio tra amici per divertirsi un po’, ma si è trasformata in tragedia. Tutto è accaduto ad dove ieri sera ad Altavilla Irpina dove Gianni Vietri, 61 anni di Avellino mentre giocava si è accasciato sul rettangolo di gioco sotto lo sguardo degli amici. Gli stessi accortesi di quello che stava accadendo hanno cercato subito di aiutarlo. In campo sono giunti subito i sanitari per prestare soccorso. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare.