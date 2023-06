Forino (Av): Iniziati i lavori di Manutenzione Straordinaria ed Efficientamento della Scuola Primaria Laudati di Celzi

Da pochi giorni è entrato nel vivo l’intervento di efficientamento energetico e sistemazione della scuola primaria “Laudati” alla frazione Celzi. Un intervento che consentirà il rinnovamento dei servizi igienici, la sostituzione degli avvolgibili esterni, il miglioramento della coibentazione degli ambienti mediante isolamento del solaio di copertura, la sostituzione di grondaie e pluviali nonché il ripristino e la tinteggiatura di facciate e cornicioni.

Continua in questa direzione l’impegno dell’Amministrazione Comunale di migliorare la sicurezza ed efficientare gli edifici scolastici. Il compimento di questo intervento infatti va ad aggiungersi agli progetti quali: l’adeguamento sismico ed energetico della Scuola dell’Infanzia Rodari , della Palestra dell’Istituto Comprensivo ed infine quello per la realizzazione dell’Asilo Nido nell’ex sede Comunale di Piazza Municipio già finanziato con fondi PNRR di cui a breve avranno inizio. A tutto questo va ad aggiungersi ill progetto esecutivo per l’abbattimento e ricostruzione dell’edificio scolastico Padiglione di Petruro che da qui a poche settimane verrà presentato dai progettisti. Da. Bio