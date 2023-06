La Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto in piazza Municipio a Napoli

La statua della Venere degli Stracci dell’artista, pittore, scultore Michelangelo Pistoletto è stata istallata in Piazza Municipio a Napoli in occasione dell’iniziativa estiva Napoli Contemporanea 2023, site specific Vincenzo Trione ha come obiettivo di alimentare attraverso l’arte contemporanea il processo per la riqualificazione urbana degli spazi cittadini e promossa dall’amministrazione comunale che si compone di mostre e installazioni disseminate per la città. Il progetto curato dal consigliere del sindaco per l’arte contemporanea e i musei, che vede il coinvolgimento di artisti nazionali e internazionali, e di personalità appartenenti a differenti generazioni che operano nel territorio, chiamandole a intervenire in piazze, strade, chiostri, quartieri.

La Venere degli Stracci, realizzata per la prima volta nel 1967 (attualmente in mostra a Roma, al Chiostro del Bramante), impone la sua presenza in una delle piazze simbolo di Napoli, sottolineando il legame che unisce l’antico con il moderno, in una chiave che induce a riflettere sul consumismo del produrre, dell’acquistare, usare e gettare in un loop continuo.

L’accostamento della statua della Venere alla montagna di stracci segna il forte contrasto tra la bellezza neoclassica alla banalità, tra il presente e il passato, tra storico e contemporaneo.

Nunziata Napolitano