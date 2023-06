AVELLA E DINTORNI – l’importanza di valorizzare le eccellenti strutture del nostro territorio. – IL MANEGGIO “VENTO IN SELLA”.

Purtroppo, questo ci tocca ammetterlo, su molti aspetti il nostro Mandamento non risulta essere ancora “pronto” o “maturo” o forse non abbastanza curioso o informato. Esistono, infatti, diverse e meravigliose realtà costruite con amore e dedizione, che per molti abitanti sono ancora sconosciute o quasi. Il potenziale di queste realtà spesso viene ignorato, a discapito anche di quella che può essere una maggiore conoscenza del nostro territorio. Probabilmente il maneggio più vicino lo troviamo nei Paesi Vesuviani, dove probabilmente sono più aperti su quella che è la cultura dei cavalli e della natura, sapendone apprezzare anche i benefici.

Il maneggio “VENTO IN SELLA” sorge su rilievi collinari che bordano ad Est la pianura Campana, vicino al Castello di Avella. Il suo posizionamento permette, infatti, di conoscere meglio quella parte collinare del territorio Avellano che non tutti conoscono, risaltando la scoperta di scorci di storia e di panorami mozzafiato.

L’equitazione, in se, è una disciplina di rilevante importanza, non solo per i bambini ma anche per gli adulti. Consigliata per combattere quelli che sono i problemi legati allo stress ed all’ansia, di una vita che corre sempre più veloce. È inoltre utile anche in quelli che sono contesti clinici più “gravi”. Non a caso, l’ippoterapia, è considerata tra le migliori, fondamentali soluzioni, per permettere la rieducazione motoria bei pazienti mutolesi o affetti da malattie neuropsichiatriche. L’equitazione, fornisce infatti, stimoli importantissimi sia dal punto di vista fisico che psicologico. Non solo. Per l’educazione e la crescita di un bambino è una delle discipline più complete e suggerite, in quanto indirizza i bambini alla cura verso gli animali ed alla natura, permettendo loro di acquisire un importante senso di rigore e responsabilità, abituandoli anche al rispetto delle regole e della disciplina. L’equitazione è consigliata davvero a tutti, anche solo per trascorrere una giornata diversa e scrollarsi di dosso la quotidianità diventata sempre più “pesante”. Quale modo migliore, insomma, se non quello che permette il contatto con la natura e con questi animali meravigliosi? Inoltre la struttura è aperta alla possibilità di ospitare sia adulti che bambini con disabilità, i quali potrebbero trovare un indiscutibile giovamento da questa tipologia di attività sportiva.

Al maneggio “VENTO IN SELLA” è possibile usufruire dei seguenti servizi:

– ESCURSIONI ESTERNE;

– ADDESTRAMENTO CAVALLI;

– SCUOLA DI EQUITAZIONE;

– PENSIONE PER CAVALLI;

– FIDA CAVALLI.

Inoltre è possibile usufruire di una fantastica area pic-nic.

Per qualsiasi informazione potrete rivolgervi direttamente al Centro di Equitazione seguendo la pagina Instagram “ventoinsellaavella”, troverete la mappa per raggiungere il maneggio ed i recapiti telefonici dei responsabili.