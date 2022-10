Forino (Av): Illuminazione Pubblica in una cittadina che sembra quasi un “cimitero”

È da diverso tempo che ci pervengono continue e disparate segnalazioni riguardo alla precaria situazione in cui versa l’illuminazione delle strade pubbliche primarie e secondarie forinesi. Ci stiamo avviando ormai verso la stagione invernale e sembra che il problema per tantissimi cittadini inizi davvero ad amplificarsi. La disagiata situazione riguarda sia l’ arteria principale della cittadina ovvero Via Roma, dove le persone ci riferiscono che “qualche metro di marciapiede ancora si riesce ad intravedere pur comunque con tanto difficoltà”, ma il maggior sforzo per i residenti riguarda le vie secondarie, ormai “lanterne spente”, fievoli di luce e diciamo anche pericolose per la pubblica incolumità e per la sicurezza dei cittadini. Abbiamo voluto renderci conto della faccenda e purtroppo non possiamo che assecondare queste segnalazioni pervenuteci da molteplici cittadini forinesi, che a questo punto rimettiamo alle mittenti competenze pubbliche di questa cittadina. Fatto sta che a Forino il problema di insufficiente illuminazione pubblica, non può più davvero passare inosservata, soprattutto quando a sottolinearlo sono i cittadini. Daniele Biondi