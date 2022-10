Calcio Serie C, 10a Giornata. Arriva la scossa con Rastelli, lupi vittoriosi a Francavilla Fontana

Virtus Francavilla-Avellino 2-3

Virtus Francavilla (4-4-2): Avella; Idda (1′ st Cardoselli), Miceli, Solcia, Caporale; Pierno, Mastropietro (27′ st Di Marco), Risolo, Cisco; Maiorino (34′ st Perez), Patierno (34′ st Murilo). A disp.: Negro, Romagnoli, Ejesi, Carella, Macca, Ekuban, Enyan, Demirdjian, Minelli. All.: Calabro.

Avellino (4-3-3): Marcone; Ricciardi, Moretti, Illanes, Tito; Dall’Oglio, Franco Casarini; Trotta (28′ st Di Gaudio), Murano (20′ st Gambale), Russo (40′ st Zanandrea). A disp.: Pane, Pizzella, Rizzo, Zanandrea, Garetto, Maisto, Micovschi, Guadagni, Ceccarelli All.: Rastelli.

Arbitro: Perri di Roma 1.

Note: ammoniti Solcia, Miceli, Pierno, Illanes, Casarini; recupero p.t. 2′, s.t. 6′; calci d’angolo 3-1.

Reti: 14′ pt Trotta (A), 18′ pt Illanes (A), 31′ pt Maiorino (V.F.), 2′ st Patierno (V.F.), 38′ st Dall’Oglio (A).

Vittoria importante dell’Avellino, sofferta e voluta. Su un campo difficile le reti di Trotta, Illanes e Dall’Oglio regalano i tre punti.

L’Avellino, schierato col 4-3-3, parte fortissimo, nei primi due minuti Murano tira debolmente non creando problemi ad Avella, poi Trotta non è preciso. Al 14′ il vantaggio irpini, Russo serve Trotta, diagonale mortifero che inchioda Avella. Quattro giri di lancette ed è raddoppio, Franco effettua un cross, irrompe Illanes di testa e gonfia il sacco. L’Avellino non si ferma, un tiro di Franco è deviato da Avella. Dal conseguente corner è Moretti a provarci di testa, il suo tentativo non dà grossi grattacapi ad Avella. Cambiano le sorti del match al 31′, una punizione di Maiorino trova impreparato Marcone sul suo palo. La Virtus Francavilla accorcia e spinge, ancora Maiorino tenta ma questa volta Marcone si oppone. Ora l’Avellino si affida a Marcone, è provvidenziale su una zuccata di Mastropietro che sbaglia la misura al 41′ ancora in gioco aereo.

La ripresa comincia come era finito il primo tempo, Marcone fa un grande intervento su Patierno in area, indisturbato. Solo un minuto, al 47′ e Patierno infila il 2-2 facendosi beffe di Ricciardi. L’Avellino barcolla ma ci prova con Franco, para Avella e Dall’Oglio, punizione sopra la traversa. La Virtus Francavilla martella, i lupi sono in gran difficoltà e Illanes deve salvare su Patierno. Rastelli mette dentro Gambale e Di Gaudio per Murano e Trotta. Al 76′ irpini sciuponi, Russo si incunea nell’area pugliese ma sbaglia la conclusione favorevole. All’82’ Casarini di testa è impreciso. I padroni di casa non mettono più a ferro e fuoco la difesa biancoverde e l’Avellino trova il gol del 2-3 all’84’: Gambale di petto dà un’ottima palla a Dall’Oglio che non si fa pregare per battere Avella con un gran tiro. L’ultimo slancio virtussino è di Cardoselli che si divora il gol del nuovo pari. I lupi dopo cinque sconfitte su cinque in trasferta invertono il trend su un campo dove non avevano mai vinto, il Rastelli bis comincia bene.