Forino (Av). Il Comune ottiene un finanziamento da 700.000 euro per lo Stadio Comunale “Acierno”

Il giorno 22 Dicembre sul sito del Dipartimento per lo Sport è stato pubblicato l’elenco nazionale, dei progetti ammessi al contributo relativi al Bando “Sport e Periferie 2023”.

Forino ha ottenuto un finanziamento da 700mila euro per la rigenerazione e la riqualificazione del campo sportivo “P. Acierno”.

Questa somma sarà messa a disposizione per il il terreno di gioco dello Stadio “Acierno” il quale avrà così, finalmente un manto in erba sintetica . Un risultato importante che dunque permetterà un salto di qualità funzionale ed estetico per l’impianto sportivo di Via Annunziata. Inoltre, è stata prevista la realizzazione ex novo di un campetto multidisciplinare che arricchirà, ulteriormente, la struttura. Daniele Biondi