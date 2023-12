A Sirignano (AV) il Festival Internazionale del Sannio e della Valle Caudina celebra il Natale con una magica edizione

Nel cuore della suggestiva Valle Caudina, il Festival Internazionale del Sannio ritorna con una speciale Christmas Edition, pronta a incantare il pubblico con un’atmosfera natalizia unica e spettacolare. L’evento, sotto la direzione artistica del Maestro Giuliano De Angelis, si svolgerà il 28 dicembre alle 18:30 presso la suggestiva Chiesa Sant’Andrea Apostolo di piazza Principessa Rosa.

Quest’anno, una delle novità più attese è l’inaugurazione della nuova Orchestra Città Caudina, che promette di arricchire ulteriormente la qualità delle esibizioni musicali e di diventare un punto di riferimento per la cultura musicale nella regione.

Il Concerto di Natale sarà un momento magico, con esibizioni di altissimo livello e la partecipazione di ospiti d’eccezione. Ad aprire la serata saranno i saluti dell’assessore alla Comunità Montana, il signor Giovanni Belloisi, e dell’ex sindaco Raffaele Colucci, figure di spicco che dimostrano il sostegno istituzionale al Festival.

Gli artisti di punta della serata saranno gli “Ensemble Alterarmonico”, un gruppo di musicisti di talento che regaleranno al pubblico un’esperienza musicale unica. Il pianista Valerio Marro, la flautista Carmela Saccone, l’oboista Luigi Todino e il fagottista Pellegrino Armellino si esibiranno in un repertorio natalizio ricco e coinvolgente.

La Chiesa Sant’Andrea Apostolo di piazza Principessa Rosa sarà la cornice perfetta per questa serata indimenticabile. L’architettura suggestiva e l’acustica eccezionale contribuiranno a creare un’atmosfera unica, dove la musica si fonderà con lo spirito natalizio, regalando emozioni intense a tutti i presenti.

L’evento non sarà solo un concerto, ma un’esperienza che va oltre la semplice esibizione musicale. Il Festival Internazionale del Sannio si conferma come un punto di riferimento per la promozione della cultura e dell’arte, contribuendo al prestigio della regione e offrendo al pubblico momenti di bellezza e ispirazione.

Non perdete l’occasione di immergervi nell’atmosfera unica del Concerto di Natale del Festival Internazionale del Sannio e della Valle Caudina. Una serata indimenticabile, all’insegna della musica e della magia natalizia, che rimarrà nel cuore di tutti coloro che avranno la fortuna di partecipare.