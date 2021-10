Forino (Av): IL “Calvario” dell’Acqua tra rotture, aumenti ed indiscriminati risarcimenti chiesti ai cittadini dall’ Ente Erogatore del Servizio

Forino ancora senza acqua, per l’ ennesima volta, e con cadenza ormai quindicinale. La prima domanda la poniamo al Sindaco di Forino. Ma il Serbatoio Idrico é attivo oppure no? Quale è la sua strategica funzione? E quando dovrebbe andare in funzione e per quale funzione? Domande da un Milione di Dollari! Sindaco ci dia spiegazioni a ” noi poveri ignoranti in materia” . Passiamo all’ Ente Erogatore del Servizio, solerte e preciso a richiedere risarcimenti per anni di letture di contatori non letti, quasi fosse un obbligo del Cittadino che paga il servizio forniglieli. Ente Erogatore per tutte le volte, cadenza quindicinale che lei non fornisce Acqua ai cittadini, chi li dovrebbe ripagare di questo disservizio? Ancora piu ai tanti professionisti parrucchieri e barbieri nel “venerdì di passione” chi li ripaga del danno subito non avendo potuto svolgere il proprio lavoro? Ma le sue fradice reti colabrodo non potrebbero essere riparate al calar della sera senza arrecare danno e disservizio a nessuno? Come si dice l’ obolo si deve pagare anche forzatamente, ma il servizio, anzi disservizio quello non interessa ad alcuni soprattutto ai pubblicani di questa pubblica faccenda. Daniele Biondi

