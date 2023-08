Forino (Av): Grande attesa per il Concerto di Andrea Sannino previsto per domani 10 Agosto.

La Città di Forino è pronta ad ospitare il Concerto di Andrea Sannino il quale si esibirà domani 10 Agosto alle ore 21.30 in Piazza Tigli. Un artista ad effetto che quest’anno è stato scelto per i festeggiamenti del Santo Patrono San Nicola i quali si prolungheranno fino a domenica 13 Agosto giorno della Solenne Processione.

In effetti tutto è stato pensato con meticolosa organizzazione dal Comitato Festeggiamenti compreso il dovuto piano di sicurezza fatto stilare dal dott. Urbanista Gerardo Masaniello con tanto di capienza, vie di fuga ed altro ancora previsto nel dispositivo.In effetti la cittadina irpina non è nuova a questi tipi di eventi , basti pensare che negli ultimi venti anni la stessa, ha avuto modo di vedere calcato il caloroso palcoscenico di Piazza Tigli da artisti del calibro di Mango, i Nomadi, Luca Carboni, gli Stadio, i Cugini di Campagna, Edoardo Bennato, Enzo Avitabile, Luca Barbarossa, Gerardina Trovato, Massimo Di Cataldo, Silvia Mezzanotte ed altri ancora. A questa illustre lista dunque si aggiungerà un altro nome importante qual’ è quello di Andrea Sannino , noto artista emergente della canzone napoletana che sicuramente arricchirà il cielo “di stelle canore” della Città di Forino. Dunque appuntamento a domani 10 Agosto in Piazza Tigli alle ore 21.30 con Andrea Sannino in Concerto. Daniele Biondi