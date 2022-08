Forino (Av): Daniele Biondi Presidente del Consiglio di Istituto Forino-Contrada ” Settimana Corta? Una possibilità che anche Forino e Contrada dovrebbero valutare seriamente.”

Riguardo alla Settimana Corta nelle scuole, anche il Presidente del Consiglio di Istituto dell’ IC FORINO -CONTRADA ha voluto spendere qualche parola” Approfitto con la presente per esprimere le mie congratulazioni ai Presidi, ai genitori, ma soprattutto al Comune di Avellino nella persona dell’ Assessore Giacobbe ed alla Provincia sulla possibilità che a breve gli studenti degli istituti della Città di Avellino si troveranno ad adottare la cosiddetta settimana corta.

Io ho sempre considerato la settimana corta nelle scuole come strumento prolifico sotto tutti i punti di vista.

Primo, soprattutto per gli studenti i quali avendo due giorni liberi a settimana gestiranno meglio gli spazi di studi e di tempo libero in principal luogo sul finire della stessa .

Secondo, i Dirigenti avranno sicuramente più snellimento e vantaggio riguardo la gestione del personale Docente ed ATA visto che tutti fruiranno del riposo compattato nello stesso giorno, il sabato , e dunque, tutto il personale , Docente ed Ata presente negli istituti, sarà sempre in egual numero dal lunedì al venerdì .

Terzo ed ultimo , un risparmio in termini di gas, luce , acqua ed altro ancora per l’ente Comune che nel periodo corrente non è poca cosa.

Una possibilità che io penso si potrebbe e si dovrebbe portare avanti anche nel comprensorio dell’ IC Forino-Contrada , visto che per le ragioni poste in epigrafe per alunni, famiglie ed enti comunali delle due cittadine , potrà solo portare infinito giovamento ” .