Forino (Av): Continuano gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali nella frazione Celzi

Sono ormai in fase di ultimazione i lavori di rifacimento del manto stradale delle arterie viarie ricadenti alla frazione Celzi. Messe a nuovo Via Forino, l’area adiacente a via Forino destinata a parcheggio a servizio dei residenti e della Scuola dell’Infanzia, via Califano con la sistemazione del marciapiede antistante la caserma dei Carabinieri Forestali, il tratto iniziale di via Carpini . Oltre 4mila metri quadrati completamente riasfaltati dove anche la segnaletica orizzontale è stata ripristinata. Inoltre sarà potenziata la segnaletica verticale e saranno realizzati attraversamenti pedonali rialzati. Un ulteriore intervento è previsto a vicolo S. Anna. Questi interventi si collocano all’interno di una più ampia pianificazione comunale per migliorare il decoro e la sicurezza delle strade. Molto è stato fatto, ma tanto altro ancora sicuramente bisognerà fare come la sistemazione delle malandate Via Casaldamato, Via Guido Dorso, Via Gennaro Siniscalchi

(Casalicchio), strade del centro cittadino di Forino che attendono da troppo tempo una degna sistemazione. Daniele Biondi