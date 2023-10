Forino (Av): Cerimonia di Premiazione del corso Cambridge all’ I.C. Forino – Contrada

Quale miglior modo di dimostrare il più sentito apprezzamento per i progressi, il duro lavoro, i successi dei propri studenti festeggiandoli con una cerimonia di consegna dei certificati? Sicuramente sia una consegna di certificati, sia una premiazione, è il regalo più prezioso che si possa fare a questi meritevoli studenti di Forino e Contrada rendendoli orgogliosi dei risultati ottenuti.

E’ proprio così che dopo lo scampato pericolo del dimensionamento scolastico l’ I.C. Forino – Contrada si è “ritrovato” entusiasta , orgogliosamente unito nell’ aula magna della Scuola Secondaria di Primo Grado ELODIA BOTTO PICELLA per la cerimonia di consegna degli attestati di certificazione in lingua inglese Cambridge A1 Movers, A2 Flyers e A2 Key , nonché B1

Ad essere premiati sono stati gli studenti delle classi 1A, 1B, 1C,1D, 1E, 2A, 2B, 2D, 2E, 3A,3B, 3C e 3D della Scuola Secondaria E. B. PICELLA di Forino e della Scuola Secondaria AMMATRUDO di Contrada nonché gli Studenti delle Classi 4 e 5 delle Scuole Primarie di Contrada e Forino. Questi corsi di preparazione tutti extracurricolari, sono stati tenuti dalle docenti di inglese d’ istituto GRIMALDI MARILENA e

DI GIACOMO ANNA e dalle docenti madrelingua JOHNNY MOLINA e

DIANE DEYA che li hanno svolto con profitto facendo conseguire agli studenti le certificazioni linguistiche corrispondenti del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

Alla cerimonia hanno preso parte la Dirigente Scolastica dottoressa Amalia Carbone, la sua Vice Professoressa Gianna Celentano , il dottor Barry Gray del Centre Exam Management Cambridge, il Consigliere al Comune di Contrada con delega all’ Istruzione Prof.ssa Maria Pia Mollica , gli Assessori al Comune di Forino Carmela Del Gaizo e Carmine Lima, il Presidente del Consiglio di Istituto Daniele Biondi

I giovani studenti sono stati a lungo applauditi dalla folta platea di genitori accorsi alla cerimonia, ricevendo le congratulazioni da parte degli astanti, nella consapevolezza di aver messo un importante tassello alla loro formazione linguistica e personale. Un doveroso Plauso va all’ I.C Forino – Contrada che ormai da 5 anni crede e si prodiga per questo importantissimo progetto scolastico di studio della lingua del mondo, l’ Inglese , imprescindibile conoscenza in un pianeta interconnesso e globalizzato. Daniele Biondi