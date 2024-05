95ª Adunata Nazionale degli Alpini: Un Evento epico a Vicenza. Non mancano alpini baianesi

L’Adunata Nazionale degli Alpini è uno dei momenti più significativi nel calendario della comunità alpina italiana, un’occasione in cui migliaia di Penne Nere si riuniscono ogni anno in una città diversa per celebrare la propria storia e la propria identità. Quest’anno, l’evento ha raggiunto l’apice domenica 12 maggio a Vicenza, con la partecipazione di oltre ottantamila alpini provenienti da ogni angolo del Paese.

Il percorso della sfilata, lungo duemilatrecento metri, è stato un tripudio di orgoglio e di emozioni, con migliaia di alpini schierati in fila per nove, un vero spettacolo che ha catturato l’attenzione di tutti i presenti per oltre dieci ore di evento. In tribuna d’onore, ad assistere allo straordinario spettacolo, si sono trovati illustri ospiti tra cui il Governatore del Veneto Luca Zaia, il vicepremier Matteo Salvini, il ministro della Difesa Guido Crosetto e il generale Figliuolo.

La chiusura dell’Adunata è stata definita imponente e memorabile, un evento che resterà a lungo nei cuori e nelle menti di coloro che vi hanno preso parte. Il presidente Zaia ha sottolineato l’importanza di questa edizione, definendola “l’Adunata del secolo”, superando persino il prestigio dell’evento tenutosi a Treviso in passato. Un successo reso possibile grazie alla massiccia partecipazione degli alpini, tra cui spicca la presenza di Antonio Picciocchi, orgoglio di Baiano, che ha risposto con entusiasmo all’appello di questa straordinaria Adunata. Con la promessa di un’edizione altrettanto indimenticabile l’anno prossimo a Biella, l’Adunata Nazionale degli Alpini continua a dimostrare il suo valore e la sua importanza per la comunità alpina e per l’Italia intera.