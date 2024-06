Analisi del Voto alle Europee nel Vallo di Lauro

L’analisi dei risultati delle elezioni europee nei comuni del Vallo di Lauro mostra un panorama politico diversificato, con prevalenze che variano notevolmente da comune a comune.

Comune di Lauro

Lega di Salvini : 26,74% (395 voti)

: 26,74% (395 voti) Partito Democratico (PD) : 25,12%

: 25,12% Fratelli d’Italia : 17,74%

: 17,74% Forza Italia – Moderati – PPE : 8,33%

: 8,33% Movimento 5 Stelle : 7,99%

: 7,99% Alleanza Verdi – Sinistra : 6,09%

: 6,09% Stati Uniti d’Europa : 2,84% (42 voti)

: 2,84% (42 voti) Altri partiti: Percentuali minori

Comune di Marzano di Nola

Stati Uniti d’Europa : 36,41% (267 voti)

: 36,41% (267 voti) Azione di Calenda : 26,11%

: 26,11% Partito Democratico (PD) : 10,14%

: 10,14% Movimento 5 Stelle : 9,06% (59 voti)

: 9,06% (59 voti) Fratelli d’Italia : 7,53%

: 7,53% Forza Italia – Moderati – PPE : 3,69%

: 3,69% Lega di Salvini: 3,53%

Comune di Pago Vallo Lauro

Partito Democratico (PD) : 58,50%

: 58,50% Fratelli d’Italia : 11,11%

: 11,11% Stati Uniti d’Europa : 8,03%

: 8,03% Azione : 7,50%

: 7,50% Movimento 5 Stelle : 6,69%

: 6,69% Forza Italia – Moderati – PPE : 3,48%

: 3,48% Alleanza Verdi – Sinistra : 1,87%

: 1,87% Lega di Salvini: 1,34%

Comune di Taurano

Partito Democratico (PD) : 25,95%

: 25,95% Stati Uniti d’Europa : 25,33%

: 25,33% Fratelli d’Italia : 16,58%

: 16,58% Movimento 5 Stelle : 13,29%

: 13,29% Forza Italia – Moderati – PPE : 6,69%

: 6,69% Lega di Salvini : 5,66%

: 5,66% Azione: 1,96%

Comune di Moschiano

Partito Democratico (PD) : 24,92%

: 24,92% Forza Italia – Moderati – PPE : 21,63%

: 21,63% Movimento 5 Stelle : 20,15%

: 20,15% Fratelli d’Italia : 15,91%

: 15,91% Lega di Salvini : 6,26%

: 6,26% Azione : 4,35%

: 4,35% Alleanza Verdi – Sinistra : 2,55%

: 2,55% Stati Uniti d’Europa: 2,23%

Comune di Quindici

Forza Italia – Moderati – PPE : 25,17% (180 voti)

: 25,17% (180 voti) Fratelli d’Italia : 21,12%

: 21,12% Partito Democratico (PD) : 20,98%

: 20,98% Stati Uniti d’Europa : 8,39%

: 8,39% Movimento 5 Stelle : 7,41%

: 7,41% Lega di Salvini : 6,57%

: 6,57% Azione : 5,59%

: 5,59% Alleanza Verdi – Sinistra: 2,66%

Comune di Domicella

Movimento 5 Stelle : 26,67% (272 voti)

: 26,67% (272 voti) Fratelli d’Italia : 19,22%

: 19,22% Partito Democratico (PD) : 16,08%

: 16,08% Azione : 12,75%

: 12,75% Forza Italia – Moderati – PPE : 9,31%

: 9,31% Lega di Salvini : 4,80%

: 4,80% Alleanza Verdi – Sinistra : 4,80%

: 4,80% Stati Uniti d’Europa: 3,04%

Conclusione

L’analisi dei risultati elettorali mostra una variazione significativa delle preferenze politiche tra i comuni del Vallo di Lauro. Mentre in alcuni comuni come Lauro e Domicella la Lega e il Movimento 5 Stelle hanno avuto una forte presenza, in altri comuni come Pago Vallo Lauro e Taurano il Partito Democratico è emerso come il partito dominante. Particolare è il caso di Marzano di Nola, dove gli Stati Uniti d’Europa e Azione hanno ottenuto una notevole percentuale di voti. Questi risultati evidenziano la complessità e la diversità delle preferenze elettorali nella regione.