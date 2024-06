Forino (Av): Al via il lungo periodo di festeggiamenti religiosi e civili dedicati a Sant’Antonio di Padova

A Forino si è appena aperto il lungo periodo che condurrà alla Solenne Festa di Sant’ Antonio di Padova prevista per giovedì 13 Giugno. Un programma religioso e civile molto variegato ed intenso avviato mercoledì 5 giugno con la peregrinatio della Statua di Sant ‘ Antonio per i quartieri di Forino con primo appuntamento a Largo Rossi e gli altri previsti Giovedì 6 Giugno in Via Falcone e Borsellino, Venerdì 7 Giugno in Via Annunziata. Domenica 9 ore 11.30 prevista invece l’ intronizzazione dell’ immagine del Santo. Successivamente triduo programmato nei giorni 10-11-12 con Messa alle ore 20.30 nella Chiesa di San Biagio . Giovedì 13 Giugno, giorno di Sant’ Antonio Sante Messe ore 10.30 , ore 20.00 sempre nella Chiesa di San Biagio da dove a sera seguirà la solenne processione .

Al Programma Religioso è previsto un altrettanto frizzante programma Civile che prevede : GIORNO VENERDÌ 14 GIUGNO in Piazza Municipio i concerti dei noti artisti FRANCO CALONE e NANDO DE MARCO , GIORNO SABATO 15 GIUGNO l’ esibizione dei noti artisti MIMMO DANY a seguire la BATTISTA BAND , infine GIORNO DOMENICA 16 GIUGNO Pomeriggio Bambini ed alle ore 20.00 CONCERTO DI FISARMONICA.

Daniele Biondi