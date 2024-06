NOLA. Grande Successo per Angelina Mango al Firmacopie del Nuovo Album “Pokè Melodrama”

Un vero trionfo di pubblico ha caratterizzato la tappa campana del firmacopie dell’ultimo album di Angelina Mango, “Pokè Melodrama”, tenutosi oggi presso il Centro Commerciale Vulcano Buono. Migliaia di fan e sostenitori hanno affollato il centro commerciale, aspettando in fila per ore per incontrare l’artista del momento.

L’atmosfera era carica di eccitazione e attesa mentre i partecipanti, visibilmente entusiasti, attendevano di vedere da vicino la vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo e protagonista dell’Eurovision Song Contest. Angelina Mango, con la sua consueta disponibilità e simpatia, ha autografato le copie del suo album e si è concessa per selfie e foto ricordo, rendendo l’evento memorabile per tutti i presenti.

L’album “Pokè Melodrama” è un lavoro che testimonia la crescita artistica di Angelina Mango, includendo collaborazioni di prestigio con artisti come Marco Mengoni nel brano “Uguale a me”, Bresh in “Diamoci una tregua”, VillaBanks in “Another world” e Dani Faiv in “Invece sì”. L’album esplora una vasta gamma di gusti musicali, riflettendo la versatilità e l’originalità della giovane artista, che ha conquistato il pubblico grazie al talent show Amici.

La tappa campana del firmacopie di “Pokè Melodrama” ha confermato il grande affetto e il sostegno dei fan verso Angelina Mango, che continua a brillare nel panorama musicale italiano. L’evento di oggi al Centro Commerciale Vulcano Buono è stato un altro successo nella carriera in ascesa di questa talentuosa artista, che con la sua musica e il suo carisma ha saputo conquistare il cuore di migliaia di persone.