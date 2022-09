Florinda Mattiello è la vincitrice del manifesto del Carnevale di Saviano 2023

Durante la kermesse del Carnevale Estivo a Saviano, che si è tenuto sabato 17 e domenica 18 settembre, ha avuto luogo anche la nona edizione dell’estemporanea Dipingi il Carnevale. Tredici le opere in gara, ma ad aggiudicarsi il premio di 300 euro e l’utilizzo dell’opera per il manifesto del Carnevale 2023 è stata, secondo la giuria, quella di Florinda Mattiello, artista nolana che ha incarnato al meglio il Carnevale Savianese e il suo spirito di allegria, divertimento e spontaneità.

Con l’evento di ieri si è dato inizio, grazie anche alla presenza di numerosi spettatori, al ritorno della tradizione del Carnevale Savianese che le restrizione per la pandemia avevano fermato.

Nunziata Napolitano