Cosmopol Acquisisce il Ramo d’Azienda Cash in Transit e Cash Management de “Il Notturno” di Napoli

*Napoli, 2 agosto 2024** – Il gruppo Cosmopol ha annunciato l’acquisizione del ramo di azienda Cash in Transit e Cash Management della società “Il Notturno” di Napoli. Questo ramo fornisce servizi di trasporto valori, contazione di banconote e monete metalliche, nonché assistenza ATM (Bancomat) a primari istituti bancari, catene di supermercati (GDO) e aziende di trasporto pubblico in Campania, Basilicata e nel basso Lazio.

**Dettagli dell’Acquisizione:**

– **Volume di Affari 2023:** Circa 4 milioni di euro.

– **Personale Trasferito:** 55 Guardie Particolari Giurate.

– **Flotta di Furgoni Blindati:** 30 automezzi.

– **Apparecchiature e Linee di Contazione:** Apparecchiature sofisticate e una moderna linea per il confezionamento delle monete metalliche in blister formato BCE.

**Impatto dell’Acquisizione:**

L’acquisizione rafforza significativamente la presenza di Cosmopol nel settore altamente specializzato del Cash in Transit e Cash Management, qualificando ulteriormente il gruppo come una delle realtà più dinamiche e strutturate nel settore della sicurezza in Italia. Questa mossa strategica consente a Cosmopol di potenziare ulteriormente le proprie dotazioni in questo ambito operativo delicatissimo.

**Strategia di Sviluppo:**

Questa acquisizione rappresenta un decisivo passo in avanti nella strategia di sviluppo di Cosmopol in questo settore, dove l’azienda ha già attivato, da oltre cinque anni, un ambizioso programma di investimenti nelle strutture logistiche e tecnologiche necessarie per supportarne la funzionalità.

**Dettagli Finanziari:**

L’operazione di M&A, la 28esima nella storia del gruppo, è stata finanziata interamente con risorse proprie, senza ricorso a capitale di debito. Cosmopol e Il Notturno sono stati assistiti nella consulenza legale e strategica dal dott. Nicola Carone di DNC Studio Carone e dall’avv. Nicoletta Pescatore della SPV STA S.r.l.

**Prospettive Future:**

Grazie a questa e alle altre recenti acquisizioni, il gruppo Cosmopol prevede di raggiungere, nell’esercizio in corso, un volume d’affari consolidato di circa 295 milioni di euro. La forza lavoro totale del gruppo ammonta a 6.350 dipendenti diretti, con un parco automezzi costituito da 1.330 veicoli, tra autovetture e furgoni blindati.