Europrogettazione e formazione di qualità per l’inserimento nel mondo del lavoro dei giovani campani

Al via, a partire da questo Sabato 30 Ottobre il corso di progettazione sociale ed europea organizzato dal Forum dei Giovani di San Marco dei Cavoti (BN) per i giovani campani. I 20 corsisti selezionati, giovani tra i 16 e i 34 anni provenienti prevalentemente dalle aree interne del Sannio e dell’Irpinia, avranno la possibilità di formarsi nell’ambito della progettazione sociale e dei fondi europei, acquisendo tutti gli strumenti e le competenze necessarie allo strutturazione e alla stesura di un progetto, grazie ad un programma formativo di assoluta eccellenza erogato dai professionisti della Cooperativa Sociale “L’isola che c’è” di Montoro (AV). Il percorso di formazione si articola in 20 ore di formazione distribuite su 5 giornate. Le attività si svolgeranno dalle ore 9 alle ore 13 tutti i sabati dal 30 Ottobre al 27 Novembre presso l’Aula Consiliare del Municipio di San Marco dei Cavoti. Al termine delle 20 ore di formazione, le quali prevedono anche una fase pratica di project work, verrà rilasciato un attestato di partecipazione ai frequentatori. La partecipazione è completamente gratuita in quanto le attività sono state finanziate grazie all’approvazione del progetto presentato dal Forum di San Marco dei Cavoti nell’ambito del Bando regionale “Giovani in Comune 2.0”. “Siamo entusiasti di questa iniziativa, e aver registrato una così ampia partecipazione al nostro corso, da parte di tanti giovani provenienti da ogni dove della nostre regione, ci rende orgogliosi del nostro lavoro. Siamo fermamente convinti che la formazione rappresenti il punto di partenza per la costruzione del futuro, il nostro futuro. Tra le nostre volontà c’è stata sempre quella di dare qualcosa in più alla comunità e al territorio, dare un segnale forte e far capire che i giovani ci sono e hanno a cuore il proprio futuro. L’obiettivo di questo corso è proprio quello di fornire gli strumenti necessari per poter, attraverso l’intercettazione dei fondi europei e nazionali oggi a disposizione, dare il proprio contributo alla crescita del territorio in cui si è scelto di rimanere, tenendo ben presente la propria idea di futuro verso la quale ogni giovane deve essere obbligatoriamente proiettato. In un momento storico come quello che stiamo vivendo, segnato da un quadro socio-economico in rapidissima evoluzione, le competenze e la professionalità rappresentano l’unico vero “passepartout” per l’accesso al mondo del lavoro. I giovani ci sono e sono pronti ad affrontare le sfide che li attendono. Altro che bamboccioni!”

Questo è quanto ha dichiarato il Presidente del Forum dei Giovani di San Marco dei Cavoti, il 22enne Luca Polito, studente di Giurisprudenza, alla guida dell’associazione da oltre 2 anni.

adsense – Responsive – Post Articolo