L’Agenzia delle Entrate della Campania protagonista del ‘Mese dell’educazione finanziaria’

La Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate della Campania partecipa alla quarta edizione del “Mese dell’educazione finanziaria” con un seminario rivolto agli studenti del corso di Diritto tributario dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.

Tema dell’incontro i principali adempimenti, civilistici e fiscali, per l’avvio di una attività professionale e imprenditoriale, in linea con il tema dell’edizione 2021 Prenditi cura del tuo futuro. Il seminario, che si terrà, oggi, giovedì 28 ottobre, alle 11.30 presso il Dipartimento di Giurisprudenza in via Generale Pansini, vede la partecipazione per l’Università “Parthenope” di Federico Alvino, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, e di Stefano Fiorentino, ordinario di diritto tributario, e per l’Agenzia delle entrate di Fernando Marotta, Direttore Provinciale di Benevento.

Con il “Mese dell’educazione finanziaria”, il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria promuove dal 1° al 31 ottobre attività ed eventi di informazione e sensibilizzazione, per diffondere competenze di base in ambito finanziario, assicurativo e previdenziale, consultabili sul sito www.quellocheconta.gov.it.

