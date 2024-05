Cassino Fantastica: Il Festival del Fumetto e della Cultura del Nuovo Millennio

La Cultura Pop è un ponte che unisce regioni e province! Questa edizione di Cassino Fantastica annovera anche la preziosa partnership degli amici dell’ Associazione Anime In Fiera – mostra mercato del fumetto dal Vesuvio al Monte Fuji) , la cui scorsa edizione si è tenuta a Saviano (Na) e ha visto una grandissima partecipazione di ospiti, artisti, stand e pubblico. Segui www.Animeinfiera.it Collegatevi al portale di Cassinofantastica.it per scoprire tutto quello che c’è da sapere su questa Quarta Edizione di Cassino Fantastica – Festival del Fumetto e della Cultura del Nuovo Millennio: luoghi, programma, ospiti, orari e modalità di accesso per vivere due giorni all’insegna ella Cultura Pop nel Lazio Meridionale. Segui www.Cassinofantastica.it Molti gli ospiti annunciati tra cui Maurizio Nataloni (vite da Peter Pan) Domenico Handesigner e Gabriele Cioffi di Anime in Fiera e ancora Simone Dilaghi aka DJ SIMON, Pasquale Slate37, Cristina Fabris, Alessio Chiaiese Illustrale, Michela Cacciatore, Enzo Troiano e tantissimi altri. Inoltre nell’artistAlley saranno ospiti anche Valerio Piccion e Roberto Battestini. Il movimento Cosplay sarà curato dalle due padrone di casa le cosplayer Pro Ritha e Sogno di Drago che rappresenteranno il movimento cosplay del territorio. Il concerto vedrà ospite Davide Dasinger_z con un tributo a Ichiro Mizuki e Isao Sasaki. Vi aspettiamo Sabato 25 e domenica 26 maggio 2024 presso l’Aula Pacis e l’adiacente campo sportivo, in Via Marconi, a poche centinaia di metri dalla Stazione Ferroviaria e vicino ai principali parcheggi cittadini.