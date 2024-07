Emergenza EAV in Campania: Salvatore Alaia denuncia il degrado e l’indifferenza

Nella regione Campania, l’Ente Autonomo Volturno (EAV) è al centro di una controversia scaturita dalle parole di Salvatore Alaia, già Sindaco di Sperone e attuale Presidente del Comitato Civico “E(A)VITIAMOLO”. Alaia, insieme al portavoce del comitato, il Dott. Luigi Peluso, ha sollevato gravi preoccupazioni riguardo alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria regionale.

Alaia ha accusato i vertici dell’EAV di non aver assicurato la necessaria manutenzione dell’infrastruttura, mettendo così a rischio la sicurezza e la salute pubblica. In particolare, ha evidenziato il pericolo igienico-sanitario e di incolumità pubblica derivante dallo stato di abbandono delle infrastrutture ferroviarie.

La denuncia di Alaia non si è limitata solo ai vertici dell’EAV, ma ha anche preso di mira i sindaci locali e il governatore della Regione Campania, Enzo De Luca, accusati di indifferenza nei confronti di una questione che, secondo Alaia, richiede la massima attenzione e intervento immediato.

Il Comitato Civico “E(A)VITIAMOLO” ha deciso di agire con determinazione, informando il Prefetto di Avellino, Dottoressa Rosanna Riflesso, per portare l’attenzione delle autorità competenti su questa grave situazione. Alaia ha sottolineato che il silenzio e l’inazione degli amministratori locali e regionali non possono passare inosservati, evidenziando come questo possa gravare pesantemente sulla loro coscienza e sulla fiducia dei cittadini.

La dichiarazione di Salvatore Alaia riflette una profonda preoccupazione per il benessere e la sicurezza della comunità campana, invitando a un confronto aperto e urgente tra tutte le parti coinvolte per trovare soluzioni efficaci a questa emergenza.