Mugnano del Cardinale: Il Sindaco Alessandro Napolitano interviene sulla Crisi Idrica del paese.

Il sindaco di Mugnano del Cardinale, Alessandro Napolitano, ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in merito alla grave crisi idrica che sta colpendo il Comune e le aree circostanti. Negli ultimi giorni, i cittadini hanno subito notevoli disagi a causa della riduzione nella fornitura di acqua, situazione che ha spinto il primo cittadino a intervenire direttamente.

Napolitano ha spiegato che attualmente il pozzo comunale inaugurato l’anno scorso fornisce 8 litri di acqua al secondo, una quantità insufficiente per sopperire alle esigenze della popolazione locale. Tuttavia, sono in corso lavori per aumentare la capacità del pozzo fino a 30 litri al secondo, un potenziamento che dovrebbe garantire l’autosufficienza idrica del Comune.

“La situazione è critica,” ha dichiarato il sindaco. “Nonostante i grandi sacrifici fatti dalla nostra comunità per realizzare questo pozzo, ci troviamo a dover affrontare una riduzione delle forniture idriche imposta dall’Alto Calore, l’ente responsabile della distribuzione dell’acqua. Questo perché l’intero bacino gestito dall’Alto Calore sta subendo una crisi idrica generalizzata.”

Il sindaco ha sottolineato il suo impegno e quello dell’amministrazione comunale per risolvere il problema. “Ho chiesto al Presidente dell’Alto Calore di potenziare la pompa del nostro pozzo, e mercoledì mattina l’Enel interverrà per rinforzare l’alimentazione elettrica della pompa stessa. Questo intervento è essenziale per garantire un funzionamento continuo e affidabile del sistema di pompaggio.”

Napolitano ha poi aggiunto che saranno intensificati i contatti con istituzioni superiori per trovare una soluzione a lungo termine. “Domani ho vari incontri istituzionali per capire le cause di questa carenza idrica. Non ho intenzione di accettare passivamente questa situazione dopo il lavoro instancabile svolto in questi anni. Abbiamo fatto grandi sacrifici per costruire questo pozzo, e non possiamo permettere che i nostri sforzi siano vanificati.”

Il sindaco ha anche espresso il suo rammarico per i disagi subiti dai cittadini durante le festività patronali. “Mi dispiace che, proprio in questo periodo di festa, i nostri concittadini debbano affrontare ulteriori disagi. Tuttavia, posso assicurare che faremo tutto il possibile per risolvere questa crisi nel più breve tempo possibile.”

In conclusione, Napolitano ha ribadito la determinazione sua e dell’amministrazione comunale a garantire l’accesso all’acqua per tutti i cittadini di Mugnano del Cardinale, impegnandosi a combattere per il diritto all’acqua della comunità. “Non ci arrenderemo. Continueremo a lottare per assicurare che i nostri cittadini abbiano l’acqua di cui hanno bisogno e che meritano.”