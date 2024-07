Festa Bavarese a Visciano: Gusti, Musica e Tradizione dal 27 luglio al 3 agosto 2024

Dal 27 luglio al 3 agosto 2024, gli amanti della birra avranno l’opportunità di immergersi nella tradizione bavarese durante la tradizionale Festa Bavarese a Visciano, conosciuta come l’Originale. L’evento, ideato da Luigi Ferrante, noto imprenditore nel settore food and beverage e proprietario della rinomata Paninoteca da Gino, promette di animare la piccola cittadina camaldolese con un programma ricco di gusto, musica e divertimento.

La kermesse celebra la cultura brassicola delle terre di Baviera, rinomate in tutto il mondo per l’Oktoberfest. L’obiettivo della Festa a Visciano è quello di ricreare l’atmosfera e i sapori autentici di questa grande festa della birra tedesca. Dalle wurstel tedesche alle cotolette bavaresi, dai pretzel ai crauti, dai polli arrosto allo stinco di maiale bavarese, tutto sarà accompagnato dall’iconica birra Paulaner, servita nei tradizionali bicchieri da 1 litro, noti come “Maß”.

L’evento non si limita solo alla gastronomia, ma include anche un programma musicale che mira a coinvolgere adulti e bambini. Gigione e Tony Tammaro, celebri per la loro musica “irriverente” partenopea con un tocco di Germania, saranno tra gli artisti che animeranno il palco durante la festa.

Luigi Ferrante ha sottolineato l’importanza di mantenere l’integrità e l’identità della Festa Bavarese, che negli anni ha attirato un vasto pubblico proveniente da tutta la Campania. Nonostante le proposte di altre località per ospitare l’evento, Ferrante crede fermamente che Visciano rimanga il luogo ideale grazie alle sue radici, alla tradizione e alla fedeltà dei partecipanti.

L’organizzazione, che ha già avviato i preparativi per l’allestimento del sito fiera, sta definendo gli ultimi dettagli per garantire un’esperienza indimenticabile a tutti i visitatori. La Festa Bavarese a Visciano si conferma così non solo come un evento gastronomico di alta qualità, ma anche come un momento di festa e di aggregazione per tutta la comunità.