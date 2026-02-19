Elezioni comunali 24 e 25 maggio 2026: in Irpinia 13 Comuni al voto

Saranno tredici i Comuni della provincia di Avellino chiamati alle urne nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 per il rinnovo dei Consigli comunali e l’elezione dei sindaci.
Tra questi figura anche il capoluogo AVELLINO (52.498 abitanti), unico centro sopra i 15mila residenti insieme ad Ariano Irpino (21.240 abitanti). Si tratta di un appuntamento elettorale particolarmente significativo per l’Irpinia, considerato il peso politico e amministrativo dei due maggiori centri della provincia.
Di seguito l’elenco completo dei Comuni interessati, con la popolazione legale al censimento 2021 e, dove indicato, il sindaco uscente e la relativa lista o coalizione.
I Comuni al voto in provincia di Avellino
• Andretta (1.688)
Sindaco uscente: Michele Miele
Lista: Andretta Domani
• Ariano Irpino (21.240)
Sindaco uscente: Enrico Franza
Coalizione: Democratici per Ariano, Movimento 5 Stelle, Partito Socialista Italiano, Ariano Futura
• AVELLINO (52.498)
• Calitri (4.278)
Sindaco uscente: Michele Di Maio
Lista: Calitri Pulita
• Castelfranci (1.821)
• Cervinara (8.796)
• Guardia Lombardi (1.526)
• Luogosano (1.097)
Sindaco uscente: Carmine Ferrante
Lista: Luogosano È Bene Comune
• Prata di Principato Ultra (2.781)
• Quadrelle (1.802)
Sindaco uscente: Simone Rozza
Lista: Quadrelle Civica
• Quindici (1.825)
• San Mango sul Calore (1.094)
Sindaco uscente: Teodoro Boccuzzi
Lista: Uniti per San Mango
• Sorbo Serpico (534)
Sindaco uscente: Maria Teresa Fontanella
Lista: Uniti Insieme Vicini
L’appuntamento di maggio rappresenterà un momento importante per il futuro amministrativo dei territori coinvolti, realtà molto diverse tra loro per dimensioni e peso demografico, ma accomunate dalla necessità di affrontare sfide legate allo sviluppo locale, ai servizi e alla gestione delle risorse.
Nelle prossime settimane si definiranno candidature, alleanze e programmi in vista di una tornata elettorale che si preannuncia centrale per l’assetto politico-amministrativo dell’Irpinia.