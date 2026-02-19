Elezioni comunali 24 e 25 maggio 2026: in Irpinia 13 Comuni al voto

Saranno tredici i Comuni della provincia di Avellino chiamati alle urne nelle giornate di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 per il rinnovo dei Consigli comunali e l’elezione dei sindaci.

Tra questi figura anche il capoluogo AVELLINO (52.498 abitanti), unico centro sopra i 15mila residenti insieme ad Ariano Irpino (21.240 abitanti). Si tratta di un appuntamento elettorale particolarmente significativo per l’Irpinia, considerato il peso politico e amministrativo dei due maggiori centri della provincia.

Di seguito l’elenco completo dei Comuni interessati, con la popolazione legale al censimento 2021 e, dove indicato, il sindaco uscente e la relativa lista o coalizione.

I Comuni al voto in provincia di Avellino

• Andretta (1.688)

Sindaco uscente: Michele Miele

Lista: Andretta Domani

• Ariano Irpino (21.240)

Sindaco uscente: Enrico Franza

Coalizione: Democratici per Ariano, Movimento 5 Stelle, Partito Socialista Italiano, Ariano Futura

• AVELLINO (52.498)

• Calitri (4.278)

Sindaco uscente: Michele Di Maio

Lista: Calitri Pulita

• Castelfranci (1.821)

• Cervinara (8.796)

• Guardia Lombardi (1.526)

• Luogosano (1.097)

Sindaco uscente: Carmine Ferrante

Lista: Luogosano È Bene Comune

• Prata di Principato Ultra (2.781)

• Quadrelle (1.802)

Sindaco uscente: Simone Rozza

Lista: Quadrelle Civica

• Quindici (1.825)

• San Mango sul Calore (1.094)

Sindaco uscente: Teodoro Boccuzzi

Lista: Uniti per San Mango

• Sorbo Serpico (534)

Sindaco uscente: Maria Teresa Fontanella

Lista: Uniti Insieme Vicini

L’appuntamento di maggio rappresenterà un momento importante per il futuro amministrativo dei territori coinvolti, realtà molto diverse tra loro per dimensioni e peso demografico, ma accomunate dalla necessità di affrontare sfide legate allo sviluppo locale, ai servizi e alla gestione delle risorse.

Nelle prossime settimane si definiranno candidature, alleanze e programmi in vista di una tornata elettorale che si preannuncia centrale per l’assetto politico-amministrativo dell’Irpinia.