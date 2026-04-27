Elezioni amministrative Avellino 2026: liste e candidati, il quadro completo

AVELLINO – Entra nel vivo la campagna elettorale per le amministrative 2026. Sono 15 le liste complessive a sostegno dei tre candidati sindaco Nello Pizza, Laura Nargi e Gianluca Festa. Si voterà il 24 e 25 maggio, con eventuale turno di ballottaggio previsto per l’8 e 9 giugno.
Di seguito l’elenco completo di liste e candidati.
NELLO PIZZA: LISTE E CANDIDATI
Partito Democratico
Enza Ambrosone
Valentina Bianco
Flaviano Capossela
Gennaro Cesa
Concetta detta Dina Ciccullo
Luca Cipriano
Silvia Di Somma
Leonardo Festa
Maria Pia Ficociello
Barbara Gaita
Mafalda Galluccio
Clelia Gambino
Carmine Genovese
Marietta Giordano
Nicola Giordano
Maria detta Mirella Giova
Virgilia Guerriero
Ettore Iacovacci
Sara Iannaccone
Teodoro Marena
Ada detta Ada Mastroberardino
Adalgisa Matarazzo
Nicole Mazzeo
Ciriaco Morano
Edgardo Pesiri
Claudio Petrozzelli
Angelo Reale
Fernando detto Nando Romano
Giuseppe Russo
Mario Sorice
Giuliana Taglialatela
Modestino Verrengia
Stiamo con Nello Pizza
Ferdinando Acerbo
Amedeo Alvino
Giovanna Barzaghi
Daniele Gabriela Birda
Cinzia Boschetto
Jiashwaeva Cutillo
Nicola D’Archi
Maurizio Deidda
Stefania Della Pia
Domenico Di Giacomo
Carmine Di Sapio
Felice Falco
Antonio Festa
Carmela Festa (detta Melita)
Sabrina Finelli
Gianluca Gaeta
Giuseppe Giacobbe (detto Geppino)
Maurizio Giovanniello
Domenico Giugliano (detto Mimmo)
Rita Guerra
Assunta Iandolo
Rita Iannaccone
Carlo Ianniciello
Massimiliano La Sala
Brunella Melchionna
Valerica Obreja
Michelina Preziosi
Emiliano Tedesco
Gabriella Viggiano
Giovanni Zanforlin
Antonella Della Pia
Costantino Vassallo
Casa Riformista per Avellino
Gianni Andreottola
Marco Adamo Boglione
Marianna Cataldo
Mafalda Caterina Anna Circelli
Antonia Coletti
Maria Assunta Coppola
Simona Corvigno
Mario Cresta
Giuseppe Davidde
Liberato De Piano
Raffaele Esposito
Simona Lucia Fiore
Costantino Fioretti
Michela Garone
Ugo Graziano
Mario Iannaccone
Marco Lallo
Evelina Limone
Carmelo Lo Conte
Michele Lombardi
Alessia Medugno
Massimiliano Muccio
Pasquale Nazzaro
Paola Teresa Palermo
Roger Panzetta
Pasquale Picariello
Alessio Ronconi
Stefano Scafuri
Pasquale Sorriento
Erica Stanco
Mattia Tartaro
Sergio Trezza
Noi di Centro
Gino Iannace
Gaetana Addesa
Michele Addesa
Ciro Alvino
Concetta Boccella
Oksana Bybliv
Maurizio Panza Caso
Antonio Cosmo
Sabino Covelli
Vincenzo Cristiano
Enrico D’Ambola
Gerardo D’Auria
Nunzia Della Sala
Giuseppina Del Mastro
Antonio Festa
Pasquale Gargano
Roberta Laudati
Salvatore Carmine Mercolino
Luca Negrone
Emiliano Noviello
Fabrizio Patrizi
Emilia Restaino
Giuseppe Restaino
Concetta Ruocco (detta Tina)
Giuseppe Solazzo
Gerarda Sorrentino
Wanda Spinelli
Giuseppe Vecchione
Serafina Vitiello
Cristina Zollo
Movimento Cinque Stelle
Antonio Aquino
Giuseppe Buscaino
Carmine Barbarisi
Maria Cioffi
Pellegrino Caruso
Pantaleone Maria Crudele
Luigi De Pace
Anna D’Aliasi
Agostino De Rosa
Romina De Angelis
Gianfranco Salvatore Donniacuo
Francesca Del Giudice
Vincenzo Evangelista
Antonella Festa
Gianfranco Fermo
Tiziana Guidi
Ferraro Pasquale
Antonella Graziano
Youssef Garch
Rita Laudato
Massimo Mingarelli
Luca Paola
Maria Oppido
Pasquale Luca Nacca
Sandro Pascale
Federica Rocci
Antonello Etroni
Maria Ronca
Amato Rizzo
Anna Spiezia
Giovanni Maria Sciscio
Elena Tordela
Avellino Città Pubblica
Giuseppe Aurigemma
Antonio Bellizzi
Antonella Cappuccio
Eunice Colella
Francesco De Caro
Maria Rosaria De Martino
Annamaria De Stefano
Carmelinda Di Costanzo
Francesca Fabrizio
Maria Grazia Famiglietti
Pasquale Fedele
Francesco Iandolo (detto Bubba)
Margerita Iommazzo
Mario Ippolito
Eliana Maffei
Franco Marra
Carlo Mele
Mauro Napolitano
Luigi Pedoto
Carla Perugini
Edoardo Picariello
Gabriele Repole
Nicolina Russo (detta Lina)
Amalio Santoro
Fabiola Sateriale
Giuseppe Sessa
Rosanna Sirignano
Gabriella Spagnuolo
Vittoria Pierina Troisi
Maria Carolina Vesce (detta Carolina)
LAURA NARGI: LISTE E CANDIDATI
SiAmo Avellino
Luigi Mattiello
Alberto Bilotta
Luca Caliendo
Domenico Candela
Francesco Corbo
Luigi Cucciniello
Carmine D’Alelio
Salvatore D’Alessandro
Guido D’Avanzo
Raffaella Del Giudice
Alessandra De Rogatis
Emilio De Vito
Valentina De Vito
Vincenzo Di Blasi
Asia Esposito
Costantina Glave
Assuntina Iannaccone
Marilena Limone
Ludovica Manfra
Aurelio Marotta
Pasquale Martone
Wanda Miletti
Antonella Paladino
Ernesto Panariello
Anna Pellecchia
Christian Pepe
Giovanni Ramora
Barbara Sanguineti
Eliana Saporito
Simona Sarno
Diego Tarantino
Dorotea Virtuoso
Sceglie Avellino
Carmine Acocella
Massimo Anniversario
Daniele Bollante
Alessia Barbarisi
Assunta Bolognese
Gianrita Bruno
Federico Buttiglio
Giovanni Capobianco
Mariantonia Catena
Alessio Cristaudo
Daniele D’Adamo
Gerardo De Angelis
Emilio De Nisco
Giovanni De Guglielmo
Luca Del Gaudio
Giovanni Esposito
Jasmine Fusco
Giuseppina Guerriero
Giuseppe Lumini
Guendalina Manzi
Ylenia Marinella
Antonio Rosario Martino
Amerigo Mascioli
Carlo Matarazzo
Nadia Natale
Vincenzo Picariello
Pietro Giulio Raffa
Giulia Scola
Pietro Spiniello
Costantino Testa
Mariapia Villani
Giulia Zaolino
Forza Avellino
Gerardo Melillo
Immacolata Alviggi
Elisabetta Barbaro (detta Elisa)
Alessio Barbieri
Rosa Bellaroba
Giovanni Bove
Rita Capone
Simone Capozzi
Marianna Cecere
Alessandro Clemente
Lucio Cotticelli
Giovanna Del Buono
Rossella Delle Donne
Tiziano Di Giorgio
Maurizio Fina
Antonio Freda
Roberta Galasso
Edmondo Giovanniello
Lazzaro Iannaccone
Incoronata Montemarano (detta Cora)
Antonio Nigro
Marco Pericolo
Vincenzo Quintarelli
Angela Quinzio
Marco Mercurio Rapa
Sara Ricci
Euplio Gerardo Rinaldi
Daniela Rosa
Anita Spadea
Maria Cristina Trivelli
Giovanni Ventre
Alessia Visconti
Ora Avellino
Rauzzino Antonio Gerardo (detto Rau)
Barbato Paola
Belfiore Amelia
Brogna Carmine
Capobianco Francesca Pia
Cotilici Mihaela Maria (Detta Michela)
De Vito Francesca
Del Gaudio Michele
Della Sala Antonio
Della Sala Mario
Fiore Stefania
Iandolo Ornella
Iannuzzo Alessandro
Lanzetta Emilio Carlos
Laudonia Alfonso
Luongo Maria Anastasia
Mazza Carlo
Mollica Alfonso
Pellecchia Rita
Picariello Adriano
Pirone Renato
Ponzio Silvia
Poppa Nicola
Ranucci Carmine
Rocchetta Gerardo
Russo Gerarda
Sardella Francesca
Spagnuolo Walter
Tirri Benedetta
Vena Antonio
Villani Pellegrino
Zeccardo Luigi
Fratelli di Avellino
Giovanni Ardolino
Giuseppina Aurillo
Vittorio Boccieri
Mariateresa Borneo
Ornella Buonanno
Daniela Caputo
Valentino Carpentiero
Daniela Cennerazzo
Giuseppe Costanza
Giulio Cubeddu
Michele D’Agostino
Gaetano Dentice
Maria Di Rito
Alessia Ferrara
Giovanni Ferullo
Gerarda Festa
Rosalia Finno
Benedetta Follo
Patrizia Galasso
Aniello Galluccio
Sergio Gioia
Sabato Iannaccone
Anna Lucia Iannone
Claudio Mauriello
Arturo Meo
Giorgia Migliaccio
Manuel Montefusco
Roberto Pescatore
Umberto Palese
Giovanni Provvido
Francesco Rippo
Pellegrino Rotondi
GIANLUCA FESTA: LISTE E CANDIDATI
Davvero
Enza Abate
Rosalba Adamo
Manolo Alessandrino
Stefano Argenziano
Arianna Bagno
Carlo Battista
Ennio Buonanno
Luca Caputo
Carmine Carullo
Teresa Cucciniello
Luigi D’Argenio (detto Luigino)
Francesco Foletto (detto Tato)
Antonio Genovese
Gennaro Iannaccone
Gennaro Iapicca (detto Rino)
Ugo Maggio
Marianna Mazza
Generoso Nargi
Giuseppe Negrone
Simone Palmieri
Maria Luisa Pisaniello
Luigi Preziosi
Olimpia Rusolo
Luigi Scalzullo
Vincenzo Simone
Monica Spiezia
Mario Spiniello
Jessica Tomasetta
Pamela Trerotola
Maria Valentino
Giovanna Vecchione
Giuseppe Zambrano (detto Pippo)
W la Libertà
Paolo Gianni Aquino
Valentino Autieri
Daniel Barbarisi
Pietro Paolo Bellarosa
Roberto Carullo
Giovanni Cucciniello
Angelo D’Argenio
Adolfo Dattolo
Daniela De Cristofaro
Maurizio De Ruggiero
Stefano Fedele
Antonio Ferrarese
Annalisa Festa
Maria Fontanarosa
Lucia Galasso
Luigi Gaudiosi
Diego Guerriero
Antonella Iannaccone
Federica Luciano
Gaetano Luongo
Elvira Masucci
Francesca Medugno
Giovanna Pecoraro
Pietro Pellecchia
Antonio Petrozziello
Marco Picariello
Vincenzo Principe
Adele Roca
Daniela Rubicondo
Vincenzo Simone
Erika Stornajuolo
Anna Maria Vittoria Vecchione
Enjoy Avellino
Roberta Andreozzi
Daniel Alfieri
Mario Armonico
Gaia Bianco
Luisa Biancullo
Luca Cofrancesco
Davide Corcione
Ivan Cozzolino
Davide Gabriele D’argenio
Francesca Iolanda De Benedictis
Marco De Fazio
Antonio De Feo
Pierluigi Fossacreta
Antonio Gaeta
Alessio Gentile
Sabino Andrea Loffredo
Francesco Longobardi
Samira Lucarella
Giulia Maccanico
Simone Maffei
Mattia Manganelli
Carmine Persano
Aldo Piarulli
Francesca Piccolo
Alessia Pilunni
Gennaro Spiniello
Giacinto Spolverino
Chiara Tamburrino
Fabiana Testa
Alessia Urciuoli
Liberi e Forti
Antonella Aramino
Maddalena Maria Balbi
Giovanni Belfiore
Linda Caporaso
Giovanna Capuano
Martina Centrella
Assunta Clemente
Dario Cocozza
Emanuele Coppola
Gino Corrado
Gennaro D’Anna
Francesco De Giovanniello
Antonio Del Mastro
Rocco De Maio
Eleonora Foschi
Maria Sabina Galasso
Roberta Gaita
Ermete Guarini
Loredana Intingaro
Michele Izzo
Sabino Loffredo
Nicola Lo Stritto
Rosa Montagna (detta Rossella)
Angelo Nesta
Antonio Petitto
Francesca Picardi
Massimo Picone
Veronica Preziosi
Franco Rauseo
Gennaro Romei
Domenico Supino
Filomena Volpe
Un quadro politico articolato, con tre schieramenti pronti a contendersi la guida della città. Avellino si prepara così a una sfida elettorale che si preannuncia aperta e combattuta.