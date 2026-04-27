Elezioni amministrative Avellino 2026: liste e candidati, il quadro completo

AVELLINO – Entra nel vivo la campagna elettorale per le amministrative 2026. Sono 15 le liste complessive a sostegno dei tre candidati sindaco Nello Pizza, Laura Nargi e Gianluca Festa. Si voterà il 24 e 25 maggio, con eventuale turno di ballottaggio previsto per l’8 e 9 giugno.

Di seguito l’elenco completo di liste e candidati.

NELLO PIZZA: LISTE E CANDIDATI

Partito Democratico

Enza Ambrosone

Valentina Bianco

Flaviano Capossela

Gennaro Cesa

Concetta detta Dina Ciccullo

Luca Cipriano

Silvia Di Somma

Leonardo Festa

Maria Pia Ficociello

Barbara Gaita

Mafalda Galluccio

Clelia Gambino

Carmine Genovese

Marietta Giordano

Nicola Giordano

Maria detta Mirella Giova

Virgilia Guerriero

Ettore Iacovacci

Sara Iannaccone

Teodoro Marena

Ada detta Ada Mastroberardino

Adalgisa Matarazzo

Nicole Mazzeo

Ciriaco Morano

Edgardo Pesiri

Claudio Petrozzelli

Angelo Reale

Fernando detto Nando Romano

Giuseppe Russo

Mario Sorice

Giuliana Taglialatela

Modestino Verrengia

Stiamo con Nello Pizza

Ferdinando Acerbo

Amedeo Alvino

Giovanna Barzaghi

Daniele Gabriela Birda

Cinzia Boschetto

Jiashwaeva Cutillo

Nicola D’Archi

Maurizio Deidda

Stefania Della Pia

Domenico Di Giacomo

Carmine Di Sapio

Felice Falco

Antonio Festa

Carmela Festa (detta Melita)

Sabrina Finelli

Gianluca Gaeta

Giuseppe Giacobbe (detto Geppino)

Maurizio Giovanniello

Domenico Giugliano (detto Mimmo)

Rita Guerra

Assunta Iandolo

Rita Iannaccone

Carlo Ianniciello

Massimiliano La Sala

Brunella Melchionna

Valerica Obreja

Michelina Preziosi

Emiliano Tedesco

Gabriella Viggiano

Giovanni Zanforlin

Antonella Della Pia

Costantino Vassallo

Casa Riformista per Avellino

Gianni Andreottola

Marco Adamo Boglione

Marianna Cataldo

Mafalda Caterina Anna Circelli

Antonia Coletti

Maria Assunta Coppola

Simona Corvigno

Mario Cresta

Giuseppe Davidde

Liberato De Piano

Raffaele Esposito

Simona Lucia Fiore

Costantino Fioretti

Michela Garone

Ugo Graziano

Mario Iannaccone

Marco Lallo

Evelina Limone

Carmelo Lo Conte

Michele Lombardi

Alessia Medugno

Massimiliano Muccio

Pasquale Nazzaro

Paola Teresa Palermo

Roger Panzetta

Pasquale Picariello

Alessio Ronconi

Stefano Scafuri

Pasquale Sorriento

Erica Stanco

Mattia Tartaro

Sergio Trezza

Noi di Centro

Gino Iannace

Gaetana Addesa

Michele Addesa

Ciro Alvino

Concetta Boccella

Oksana Bybliv

Maurizio Panza Caso

Antonio Cosmo

Sabino Covelli

Vincenzo Cristiano

Enrico D’Ambola

Gerardo D’Auria

Nunzia Della Sala

Giuseppina Del Mastro

Antonio Festa

Pasquale Gargano

Roberta Laudati

Salvatore Carmine Mercolino

Luca Negrone

Emiliano Noviello

Fabrizio Patrizi

Emilia Restaino

Giuseppe Restaino

Concetta Ruocco (detta Tina)

Giuseppe Solazzo

Gerarda Sorrentino

Wanda Spinelli

Giuseppe Vecchione

Serafina Vitiello

Cristina Zollo

Movimento Cinque Stelle

Antonio Aquino

Giuseppe Buscaino

Carmine Barbarisi

Maria Cioffi

Pellegrino Caruso

Pantaleone Maria Crudele

Luigi De Pace

Anna D’Aliasi

Agostino De Rosa

Romina De Angelis

Gianfranco Salvatore Donniacuo

Francesca Del Giudice

Vincenzo Evangelista

Antonella Festa

Gianfranco Fermo

Tiziana Guidi

Ferraro Pasquale

Antonella Graziano

Youssef Garch

Rita Laudato

Massimo Mingarelli

Luca Paola

Maria Oppido

Pasquale Luca Nacca

Sandro Pascale

Federica Rocci

Antonello Etroni

Maria Ronca

Amato Rizzo

Anna Spiezia

Giovanni Maria Sciscio

Elena Tordela

Avellino Città Pubblica

Giuseppe Aurigemma

Antonio Bellizzi

Antonella Cappuccio

Eunice Colella

Francesco De Caro

Maria Rosaria De Martino

Annamaria De Stefano

Carmelinda Di Costanzo

Francesca Fabrizio

Maria Grazia Famiglietti

Pasquale Fedele

Francesco Iandolo (detto Bubba)

Margerita Iommazzo

Mario Ippolito

Eliana Maffei

Franco Marra

Carlo Mele

Mauro Napolitano

Luigi Pedoto

Carla Perugini

Edoardo Picariello

Gabriele Repole

Nicolina Russo (detta Lina)

Amalio Santoro

Fabiola Sateriale

Giuseppe Sessa

Rosanna Sirignano

Gabriella Spagnuolo

Vittoria Pierina Troisi

Maria Carolina Vesce (detta Carolina)

LAURA NARGI: LISTE E CANDIDATI

SiAmo Avellino

Luigi Mattiello

Alberto Bilotta

Luca Caliendo

Domenico Candela

Francesco Corbo

Luigi Cucciniello

Carmine D’Alelio

Salvatore D’Alessandro

Guido D’Avanzo

Raffaella Del Giudice

Alessandra De Rogatis

Emilio De Vito

Valentina De Vito

Vincenzo Di Blasi

Asia Esposito

Costantina Glave

Assuntina Iannaccone

Marilena Limone

Ludovica Manfra

Aurelio Marotta

Pasquale Martone

Wanda Miletti

Antonella Paladino

Ernesto Panariello

Anna Pellecchia

Christian Pepe

Giovanni Ramora

Barbara Sanguineti

Eliana Saporito

Simona Sarno

Diego Tarantino

Dorotea Virtuoso

Sceglie Avellino

Carmine Acocella

Massimo Anniversario

Daniele Bollante

Alessia Barbarisi

Assunta Bolognese

Gianrita Bruno

Federico Buttiglio

Giovanni Capobianco

Mariantonia Catena

Alessio Cristaudo

Daniele D’Adamo

Gerardo De Angelis

Emilio De Nisco

Giovanni De Guglielmo

Luca Del Gaudio

Giovanni Esposito

Jasmine Fusco

Giuseppina Guerriero

Giuseppe Lumini

Guendalina Manzi

Ylenia Marinella

Antonio Rosario Martino

Amerigo Mascioli

Carlo Matarazzo

Nadia Natale

Vincenzo Picariello

Pietro Giulio Raffa

Giulia Scola

Pietro Spiniello

Costantino Testa

Mariapia Villani

Giulia Zaolino

Forza Avellino

Gerardo Melillo

Immacolata Alviggi

Elisabetta Barbaro (detta Elisa)

Alessio Barbieri

Rosa Bellaroba

Giovanni Bove

Rita Capone

Simone Capozzi

Marianna Cecere

Alessandro Clemente

Lucio Cotticelli

Giovanna Del Buono

Rossella Delle Donne

Tiziano Di Giorgio

Maurizio Fina

Antonio Freda

Roberta Galasso

Edmondo Giovanniello

Lazzaro Iannaccone

Incoronata Montemarano (detta Cora)

Antonio Nigro

Marco Pericolo

Vincenzo Quintarelli

Angela Quinzio

Marco Mercurio Rapa

Sara Ricci

Euplio Gerardo Rinaldi

Daniela Rosa

Anita Spadea

Maria Cristina Trivelli

Giovanni Ventre

Alessia Visconti

Ora Avellino

Rauzzino Antonio Gerardo (detto Rau)

Barbato Paola

Belfiore Amelia

Brogna Carmine

Capobianco Francesca Pia

Cotilici Mihaela Maria (Detta Michela)

De Vito Francesca

Del Gaudio Michele

Della Sala Antonio

Della Sala Mario

Fiore Stefania

Iandolo Ornella

Iannuzzo Alessandro

Lanzetta Emilio Carlos

Laudonia Alfonso

Luongo Maria Anastasia

Mazza Carlo

Mollica Alfonso

Pellecchia Rita

Picariello Adriano

Pirone Renato

Ponzio Silvia

Poppa Nicola

Ranucci Carmine

Rocchetta Gerardo

Russo Gerarda

Sardella Francesca

Spagnuolo Walter

Tirri Benedetta

Vena Antonio

Villani Pellegrino

Zeccardo Luigi

Fratelli di Avellino

Giovanni Ardolino

Giuseppina Aurillo

Vittorio Boccieri

Mariateresa Borneo

Ornella Buonanno

Daniela Caputo

Valentino Carpentiero

Daniela Cennerazzo

Giuseppe Costanza

Giulio Cubeddu

Michele D’Agostino

Gaetano Dentice

Maria Di Rito

Alessia Ferrara

Giovanni Ferullo

Gerarda Festa

Rosalia Finno

Benedetta Follo

Patrizia Galasso

Aniello Galluccio

Sergio Gioia

Sabato Iannaccone

Anna Lucia Iannone

Claudio Mauriello

Arturo Meo

Giorgia Migliaccio

Manuel Montefusco

Roberto Pescatore

Umberto Palese

Giovanni Provvido

Francesco Rippo

Pellegrino Rotondi

GIANLUCA FESTA: LISTE E CANDIDATI

Davvero

Enza Abate

Rosalba Adamo

Manolo Alessandrino

Stefano Argenziano

Arianna Bagno

Carlo Battista

Ennio Buonanno

Luca Caputo

Carmine Carullo

Teresa Cucciniello

Luigi D’Argenio (detto Luigino)

Francesco Foletto (detto Tato)

Antonio Genovese

Gennaro Iannaccone

Gennaro Iapicca (detto Rino)

Ugo Maggio

Marianna Mazza

Generoso Nargi

Giuseppe Negrone

Simone Palmieri

Maria Luisa Pisaniello

Luigi Preziosi

Olimpia Rusolo

Luigi Scalzullo

Vincenzo Simone

Monica Spiezia

Mario Spiniello

Jessica Tomasetta

Pamela Trerotola

Maria Valentino

Giovanna Vecchione

Giuseppe Zambrano (detto Pippo)

W la Libertà

Paolo Gianni Aquino

Valentino Autieri

Daniel Barbarisi

Pietro Paolo Bellarosa

Roberto Carullo

Giovanni Cucciniello

Angelo D’Argenio

Adolfo Dattolo

Daniela De Cristofaro

Maurizio De Ruggiero

Stefano Fedele

Antonio Ferrarese

Annalisa Festa

Maria Fontanarosa

Lucia Galasso

Luigi Gaudiosi

Diego Guerriero

Antonella Iannaccone

Federica Luciano

Gaetano Luongo

Elvira Masucci

Francesca Medugno

Giovanna Pecoraro

Pietro Pellecchia

Antonio Petrozziello

Marco Picariello

Vincenzo Principe

Adele Roca

Daniela Rubicondo

Vincenzo Simone

Erika Stornajuolo

Anna Maria Vittoria Vecchione

Enjoy Avellino

Roberta Andreozzi

Daniel Alfieri

Mario Armonico

Gaia Bianco

Luisa Biancullo

Luca Cofrancesco

Davide Corcione

Ivan Cozzolino

Davide Gabriele D’argenio

Francesca Iolanda De Benedictis

Marco De Fazio

Antonio De Feo

Pierluigi Fossacreta

Antonio Gaeta

Alessio Gentile

Sabino Andrea Loffredo

Francesco Longobardi

Samira Lucarella

Giulia Maccanico

Simone Maffei

Mattia Manganelli

Carmine Persano

Aldo Piarulli

Francesca Piccolo

Alessia Pilunni

Gennaro Spiniello

Giacinto Spolverino

Chiara Tamburrino

Fabiana Testa

Alessia Urciuoli

Liberi e Forti

Antonella Aramino

Maddalena Maria Balbi

Giovanni Belfiore

Linda Caporaso

Giovanna Capuano

Martina Centrella

Assunta Clemente

Dario Cocozza

Emanuele Coppola

Gino Corrado

Gennaro D’Anna

Francesco De Giovanniello

Antonio Del Mastro

Rocco De Maio

Eleonora Foschi

Maria Sabina Galasso

Roberta Gaita

Ermete Guarini

Loredana Intingaro

Michele Izzo

Sabino Loffredo

Nicola Lo Stritto

Rosa Montagna (detta Rossella)

Angelo Nesta

Antonio Petitto

Francesca Picardi

Massimo Picone

Veronica Preziosi

Franco Rauseo

Gennaro Romei

Domenico Supino

Filomena Volpe

Un quadro politico articolato, con tre schieramenti pronti a contendersi la guida della città. Avellino si prepara così a una sfida elettorale che si preannuncia aperta e combattuta.