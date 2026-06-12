Baiano, salvato da un arresto cardiaco e trasportato in eliambulanza: l’elogio del dottor Pacia ai volontari della Misericordia di Lauro e al 118

“È doveroso esprimere il più sincero e sentito apprezzamento ai volontari della Misericordia di Lauro che, con eccezionale professionalità, prontezza e spirito di servizio, sono stati protagonisti mercoledì di un intervento a Baiano che ha consentito di salvare la vita di un sessantenne colpito da un grave arresto cardiaco.

L’intervento è stato effettuato su richiesta della Centrale Operativa del 118 di Avellino.

Gli operatori del 118 di Lauro sono intervenuti tempestivamente nel territorio di Baiano per prestare soccorso all’uomo, le cui condizioni apparivano estremamente critiche a causa di gravi problemi cardiaci.

Grazie alla loro preparazione, all’efficace coordinamento con la rete dell’emergenza e alla rapidità delle manovre salvavita messe in atto, è stato possibile scongiurare il peggio e restituire una speranza concreta al paziente e ai suoi familiari.

Dopo aver stabilizzato le condizioni del paziente mediante l’uso del defibrillatore, è stato richiesto l’intervento dell’elicottero con l’equipe medica a bordo che ha provveduto al trasporto del paziente presso l’Ospedale del Mare.

Questo episodio rappresenta un esempio straordinario di dedizione, competenza e altruismo.

I ragazzi della Misericordia incarnano quotidianamente i valori più autentici della solidarietà e del servizio verso il prossimo, operando spesso lontano dai riflettori ma con un impatto fondamentale per la sicurezza e il benessere della collettività.

Si ringraziano anche i datori di lavoro dell’ASL e la direttrice del 118 di Avellino, Rosanna Bruno, per l’efficace coordinamento e organizzazione che consente di svolgere ogni giorno un servizio prezioso per l’intera comunità.

Agli operatori e ai volontari della Misericordia di Lauro e del 118 giunga la riconoscenza e l’ammirazione per aver dimostrato, ancora una volta, come il coraggio, la preparazione e la generosità possono fare la differenza tra la vita e la morte”.