Cimitile, successo per la terza Giornata Ecologica: cittadini protagonisti della raccolta ingombranti

CIMITILE – Si è svolta nella mattinata di oggi la terza “Giornata Ecologica di Raccolta Integrativa” promossa dal Comune di Cimitile, iniziativa dedicata alla raccolta straordinaria dei rifiuti ingombranti.

L’appuntamento, organizzato presso l’Area Mercatale di via San Donato, ha visto la partecipazione di numerosi cittadini che hanno conferito materiali e oggetti non smaltibili attraverso il normale servizio porta a porta, contribuendo così al decoro urbano e alla tutela dell’ambiente.

L’iniziativa rientra nel programma promosso dall’Amministrazione comunale per incentivare la raccolta differenziata e sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del corretto smaltimento dei rifiuti.

Il prossimo e ultimo appuntamento è fissato per martedì prossimo, dalle ore 8:30 alle 12:30, sempre presso l’Area Mercatale di via San Donato. La giornata sarà dedicata esclusivamente alla raccolta dei RAEE, ovvero i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

L’Amministrazione comunale ha voluto ringraziare la DM Technology per il servizio svolto e per la collaborazione garantita durante le giornate ecologiche, sotto il coordinamento di Mario Lombardo.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche ai cittadini che hanno partecipato attivamente all’iniziativa, dimostrando attenzione e sensibilità verso le tematiche ambientali.