Eccellenza Artigianale: Mvm Marzullo Vincitrice del Premio “Binews 2023”

La Mvm Marzullo, un’azienda artigianale a conduzione familiare, si prepara ad essere onorata con il prestigioso “Premio Binews 2023”. La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 30 dicembre 2023, alle 20:30, presso il Teatro Colosseo di Baiano. Questo riconoscimento sottolinea l’impegno costante e l’eccellenza raggiunta dalla Mvm Marzullo nel mondo dell’artigianato.

Fondata nel 2015, la Mvm Marzullo è il risultato della visione condivisa della signora Pina e dei suoi figli, Mariangela, Vito e Martina. L’azienda, situata ad Aquilonia, ha abbracciato il concetto di qualità ed esclusività, creando prodotti che incarnano l’arte e la passione artigianale.

Il punto forte dell’azienda è rappresentato dai ricami personalizzati, che adornano una vasta gamma di articoli, dai corredini per i più piccoli agli accessori per adulti. La creatività spiccata della Mvm Marzullo si esprime anche attraverso articoli decorativi che aggiungono un tocco di eleganza e originalità alle occasioni speciali.

La Mvm Marzullo si distingue per la ricerca accurata di materiali di alta qualità, un passo fondamentale che garantisce unicità ai suoi prodotti. Nel 2020, l’azienda ha deciso di ampliare la sua offerta introducendo il marchio Marzù, focalizzato sulla creazione di accessori esclusivi e raffinati per uomo.

In questa nuova avventura, la filosofia produttiva rimane fedele alla qualità delle materie prime e alla lavorazione artigianale ricercata. Marzù non aspira a creare semplici accessori, ma vere e proprie opere d’arte capaci di esprimere appieno lo stile unico e la personalità di chi li indossa.

Il marchio Marzù si distingue per l’impegno costante nell’artigianalità, scegliendo materiali di eccellenza made in Italy, come la seta comasca, l’ebano e il vetro di Murano. La combinazione di materiali di alta qualità e lavorazione artigianale impeccabile rende i papillon Marzù degli accessori inimitabili.

La Mvm Marzullo ha ottenuto importanti conferme anche da eventi di moda di rilevanza nazionale e internazionale, consolidando la sua posizione nel panorama dell’artigianato di lusso. Il “Premio Binews 2023” rappresenta un riconoscimento meritato per l’impegno, la dedizione e la maestria con cui l’azienda ha saputo interpretare e valorizzare l’arte dell’artigianato.