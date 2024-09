Domenica alle 18 il Convegno “ROUTE E RUOTE PER LA VIA APPIA ANTICA D’IRPINIA”

La Via Appia Regina Viarum e le nuove prospettive di turismo motoristico sulle strade della provincia di Avellino sono il tema del convegno “ROUTE E RUOTE PER LA VIA APPIA ANTICA D’IRPINIA” in programma domenica alle ore 18:00 presso l’Azienda Agricola Le Masserie Piano di Cesinali (AV).

L’incontro, indetto dal Collettivo Facebook “Automobilismo Irpino” e con il patrocinio del Touring Club Italiano, è dedicato alla genesi del riconoscimento della Via Appia a patrimonio mondiale dell’umanità ed al ruolo che può rivestire soprattutto quale nuovo attrattore turistico per l’Irpinia.

Un’opportunità che il territorio, secondo i promotori dell’appuntamento, può cogliere da subito. A cominciare da quei flussi che raggiungono le mete culturali, enogastronomiche e paesaggistiche di Irpinia apprezzando anche la bellezza e la tecnica del percorso affrontato per raggiungerle. Soprattutto se al volante di una vettura da collezione o in sella ad una moto.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente della Provincia di Avellino, Rizieri Buonopane, il convegno vede la relazione del Prof. Alfonso Santoriello, Membro del Comitato Tecnico Scientifico del Ministero della Cultura per la candidatura UNESCO della “Via Appia Regina Viarum”, oltre che docente di Archeologia dei Paesaggi in UNISA e Responsabile Scientifico e Direttore del Programma di ricerca e studio in corso nel sito archeologico Abellinum per la valorizzazione dell’antica Avellino.

A seguire, gli interventi di Teresa Bruno, Presidente del Consorzio di Tutela Vini d’Irpinia, Maurizio Forgione, referente del progetto “Irpinia Escapes”, Giulio De Angelis, Coordinatore del Centro Studi Edilizia Reale e dell’Ing. Giovanni Pandolfo e dell’Arch. Angelo Verderosa, rispettivamente Console per la Campania e Coordinatore Paesi d’Irpinia per il Touring Club Italiano.

Il convegno “ROUTE E RUOTE PER LA VIA APPIA ANTICA D’IRPINIA” è indetto nell’ambito del “MOTOR DAY IN MASSERIA”, la serata voluta dall’Azienda Agricola Masserie Piano di Cesinali per domenica 22 settembre ed interamente ispirata al mondo dei motori.

L’appuntamento è a partire dalle 17:00 con il PADDOCK, l’area espositiva dedicata ad uno schieramento di vetture classiche, sportive, da competizione e fuoristradistiche; alle 18 sarà invece la volta del CONVEGNO ed infine alle 21:00 le GRANDI CORSE DI IRPINIA, la proiezione di una selezione di filmati, alcuni ancora inediti, dedicati alle gare più affascinanti disputatesi in provincia di Avellino, a partire dal Circuito di Avellino Principe di Piemonte del 1932 fino al Rally Coppa dell’Irpinia del 1992.

