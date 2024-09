Pendolari della Circumvesuviana: Prefetto di Napoli Convoca Vertici Regionali ed Eav per Affrontare le Criticità delle Linee Vesuviane

Importante passo avanti per i pendolari delle linee vesuviane: il Prefetto di Napoli, Dott. Michele Di Bari, ha accolto l’invito dei comitati dei pendolari, convocando un incontro in Prefettura con i vertici regionali e i rappresentanti di Eav (Ente Autonomo Volturno). La riunione, fissata per il giorno 25 settembre alle ore 11:30, sarà un’occasione per discutere delle numerose criticità che affliggono la rete della Circumvesuviana e per cercare soluzioni condivise, fondamentali per migliorare il servizio ferroviario che collega Napoli con numerose località del vesuviano.

I rappresentanti dei comitati dei pendolari, che confermano la loro partecipazione all’incontro, hanno espresso gratitudine per l’attenzione e la celerità dimostrata dal Prefetto, sottolineando l’importanza di questo segnale per i tanti viaggiatori che ogni giorno si trovano ad affrontare disagi sulle linee della Circumvesuviana.

Enzo Ciniglio, portavoce del comitato NOALTAGLIODEITRENIDELLACIRCUMVESUVIANA, insieme a Salvatore Ferraro, portavoce del comitato CIRCUMVESUVIANA EAV, Salvatore Alaia, presidente del comitato civico E(A)VITIAMOLO di Sperone, e Avv. Marcello Fabbrocini, presidente del comitato civico di Ottaviano A Cifariello ETS, hanno dichiarato che questa convocazione rappresenta un passo fondamentale verso il miglioramento delle condizioni del servizio ferroviario, aggiungendo che “l’attenzione del Prefetto è un segnale importante per tutti i pendolari e viaggiatori delle linee vesuviane”.

Le linee della Circumvesuviana sono state al centro di numerose polemiche negli ultimi anni, a causa di frequenti disservizi, ritardi, e condizioni non ottimali per i pendolari, che quotidianamente utilizzano il servizio per lavoro e studio. I comitati dei pendolari sono da tempo impegnati in una battaglia per la tutela dei loro diritti e per ottenere un servizio ferroviario più efficiente e sicuro.

“Siamo certi che con la disponibilità e la sensibilità di tutte le parti coinvolte, si possano trovare soluzioni condivise che migliorino l’esperienza dei viaggiatori e garantiscano un servizio all’altezza delle esigenze della nostra comunità,” hanno dichiarato i rappresentanti dei comitati.

L’incontro del 25 settembre sarà un importante banco di prova per verificare la volontà delle istituzioni e degli enti competenti di rispondere alle necessità dei pendolari, ponendo finalmente un freno ai disagi che affliggono uno dei servizi di trasporto più cruciali per la mobilità dell’area metropolitana napoletana.

I pendolari attendono con speranza i risultati dell’incontro, auspicando che questo possa segnare l’inizio di un processo di rinnovamento e di maggiore efficienza del servizio ferroviario vesuviano.