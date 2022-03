Dario Cavaliere, giovanissimo cantautore casertano si presenta

Dario Cavaliere, giovanissimo cantautore casertano. Nonostante la giovane età, ha già in attivo diversi progetti, con tanto di video cliccatissimi su YouTube. Cantautore, insegnante di musica, totalmente proiettato verso il mondo musicale a 360 gradi, Dario è l’esempio di chi per la musica e della musica, ci vive. Qualsiasi sia il prezzo da pagare, in termini di sacrifici.

Una voce particolarissima, un timbro non comune e la versatilità di chi riesce, a suo modo, a vestirsi con la musica di qualsiasi genere.

Ma proviamo a fare qualche domanda a Dario, che ci dedica un piccolo spazio della sua giornata.

“Non riesco a liberarmi”: una persona che non riusciamo a lasciar andare via o anche, più in generale, una situazione. Come è nata? Questa canzone è nata da esperienze del passato dove è stato difficile lasciar andare una persona perché il ricordo delle cose belle vissute era ancora troppo vivido.

Cinque video di singoli scritti da te e resi pubblici su YouTube: cosa si prova a sapere che ci sono persone che ascoltano i tuoi pezzi e si identificano nelle tue parole? È davvero bello sentire di avere modo di fare arrivare ad altre persone un messaggio, un racconto che fa parte della tua vita ed altre persone si ritrovano, sentirsi connessi con gli ascolta è la cosa più importante per un’artista.

19,2K di follower su TikTok, che rapporto hai con i social? Con i social ho un rapporto abbastanza costante, oggi viviamo in un’epoca dove è indispensabile la promozione, la condivisione, quindi per quanto mi riguarda faccio quello che posso per arrivare a più persone possibili.

Tanti video di pezzi “rivisitati” di canzoni, ed artisti, che hanno fatto la storia della musica. Da dove nasce la tua voglia di esprimerti attraverso la musica? Gli artisti italiani del passato hanno segnato le mie influenze sulla musica italiana come Battisti e De André e tutto questo lo devo a mio padre che sin da bambino mi faceva ascoltare queste colonne portanti della musica italiana.

Progetti per il futuro? Per il futuro sicuramente a breve potrete ascoltare il terzo singolo di cui ancora non posso anticipare nulla e sicuramente sarò in movimento anche per quanto riguarda i concerti.

Potete seguire Dario sui suoi canali social, da Facebook, passando per Instagram e TikTok, dove potrete trovare i suoi lavori e tutte le meravigliose cover, riadattate in modo molto originale.

Grazie Dario e in bocca al lupo!!

