“Debutta ‘Quadrelle Futura’: Carmine Isola candidato sindaco, nasce la nuova lista civica per il rilancio del paese”

Quadrelle: Giovani, Passione, Futuro.

Siamo un gruppo di giovani quadrellesi motivati e pronti a portare energie nuove e idee fresche per il nostro paese, che ha scelto di mettersi in gioco per il bene della nostra comunità. Il nostro candidato sindaco, “Dott. Isola Carmine”, funzionario INPS con esperienza nella gestione delle politiche sociali, ha un impegno costante nel miglioramento del nostro territorio e ha avuto il coraggio di affrontare le sfide per il bene di Quadrelle. È una persona che ha sempre messo la trasparenza e il dialogo diretto al centro del suo lavoro.

Siamo cresciuti tra queste strade, conosciamo i problemi quotidiani e vogliamo costruire un futuro migliore per tutti: giovani, famiglie, anziani e attività locali.

Non siamo qui per fare promesse irrealizzabili, ma per portare presenza costante, ascolto vero, impegno concreto e trasparenza amministrativa.

I nostri impegni: sostegno alle fasce più fragili, valorizzazione delle tradizioni locali, aggregazione di eventi con i giovani, trasparenza e comunicazione diretta con i cittadini.

Quadrelle merita di più, merita entusiasmo, presenza e rispetto. Il futuro del nostro paese comincia oggi. Il nostro obiettivo è costruire un futuro migliore, partendo dai giovani ma pensando a tutti, con attenzione alle esigenze di ogni singolo cittadino.

Un paese che cresce insieme: eventi sociali, culturali e sportivi per favorire l’integrazione e la partecipazione diretta. Vogliamo rendere ogni decisione pubblica e trasparente, con accesso ai servizi comunali e più informazione diretta.

IN QUESTE SETTIMANE ABBIAMO SENTITO CIRCOLARE VOCI INFONDATE, BUGIE E PETTEGOLEZZI CHE NON RIFLETTONO LA REALTÀ DEI FATTI. ALCUNI, INVECE DI PARLARE CON I CITTADINI, PREFERISCONO SPARGERE NOTIZIE FALSE PER DESTABILIZZARE LA NOSTRA COMUNITÀ E DIFFONDERE PAURA E SFIDUCIA.

NON CI SPAVENTANO LE MENZOGNE. SIAMO DETERMINATI A LAVORARE CON ONESTÀ E TRASPARENZA. IL NOSTRO PROGRAMMA È BASATO SU CIÒ CHE POSSIAMO REALIZZARE CONCRETAMENTE, E NON SU PROMESSE IRREALISTICHE. INVITIAMO TUTTI A NON CEDERE ALLA DISINFORMAZIONE. A CHI OGGI È CONFUSO O INGANNATO DA VOCI INFONDATE, NON PERMETTETE CHE LE MENZOGNE INFLUENZINO LA VOSTRA SCELTA.

A VOI CHE CI SIETE SEMPRE STATI, A VOI CHE OGGI ANCORA NON CI CREDETE, SIAMO QUI PER DIRVI CHE POSSIAMO COSTRUIRE UN FUTURO DIVERSO. LA VERITÀ E LA TRASPARENZA SONO IL NOSTRO FARO.

CANDIDATI ALLE PROSSIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE -2026-

1 – CAPRIGLIONE SALVATORE

2 – COLUCCI ANGELO

3 – SPIZUOCCO ANTONIO

4 – CONTE FELICE ANGELO