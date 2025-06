De Luca chiede rinvio delle elezioni regionali in Campania: scoppia la polemica politica

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha inviato una lettera al presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, nella quale sollecita un breve rinvio delle elezioni regionali previste per il prossimo autunno. Secondo quanto riportato da fonti qualificate, De Luca motiva questa richiesta con la presenza di importanti interventi strategici in corso di completamento in Campania, che rischierebbero di subire gravi ritardi o addirittura blocchi a causa della scadenza elettorale imminente. Nella missiva si evidenzia come “per ragioni oggettive” sia opportuno valutare un posticipo temporaneo delle consultazioni.

La richiesta arriva a poche settimane dall’esito negativo sull’emendamento che avrebbe permesso a De Luca di candidarsi per un terzo mandato consecutivo, proposta che aveva scatenato vivaci discussioni a livello politico e mediatico. La reazione delle opposizioni non si è fatta attendere e si è rivelata particolarmente dura.

Antonio Iannone, senatore di Fratelli d’Italia e commissario regionale del partito in Campania, ha definito la mossa di De Luca come un tentativo disperato di “aggrapparsi alla poltrona”, arrivando a parlare di una “situazione clinica” per descrivere l’atteggiamento del presidente uscente. “Non si vuole accettare che la sua stagione sia conclusa”, ha detto Iannone, aggiungendo che le giustificazioni fornite sono “risibili” e che la vita politica e amministrativa della regione potrà proseguire in modo più efficiente anche senza di lui.

Dal fronte di Forza Italia, Maurizio Gasparri, presidente dei senatori del partito e responsabile nazionale per gli Enti locali, ha espresso scetticismo e critica nei confronti della richiesta di rinvio, suggerendo che dietro questa mossa possano celarsi interessi personali o di amici da “sistemare”. Gasparri ha sottolineato come non spetti né a lui né a De Luca decidere la data delle elezioni, respingendo l’idea di una gestione “à la carte” del calendario elettorale secondo le convenienze del governatore.

La proposta di posticipare le elezioni regionali in Campania apre quindi un nuovo capitolo di confronto e scontro politico a pochi mesi dal voto, con la situazione che resta incerta e la partita per la guida della regione che si annuncia più combattuta che mai.