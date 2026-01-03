Dalla tradizione all’innovazione: a Mugnano del Cardinale apre la nuova sede di Condominio You per gli amministratori di condominio

Apre ufficialmente questa sera, a Mugnano del Cardinale, la nuova sede di Condominio You, progetto che unisce una lunga tradizione professionale nel settore dell’amministrazione condominiale a una visione fortemente orientata all’innovazione tecnologica.

Alla base dell’iniziativa c’è il geom. Salvatore Farriciello, professionista attivo nel settore dal 1996 e in attività continuativa dal 1997. Farriciello è titolare dello Studio AM.I.CO. – Amministrazione Immobili Condomini, realtà ereditata dal suocero Sergio Del Bufalo, del quale ha raccolto non solo l’esperienza professionale, ma anche i valori fondanti di serietà, rigore e attenzione al cliente.

Nel corso degli anni, lo studio è cresciuto e si è consolidato, costruendo una reputazione solida basata su competenza, precisione e affidabilità, fino a diventare un punto di riferimento nella gestione immobiliare. Accanto all’esperienza maturata sul campo, Farriciello ha sviluppato una forte propensione all’innovazione, elemento che ha dato vita al progetto Condominio You, condiviso con i figli e frutto di una storia professionale che affonda le radici in oltre cinquant’anni di attività, tramandata attraverso quattro generazioni.

Oggi sono proprio i figli di Farriciello a guidare la Software House, trasformando l’esperienza maturata negli anni in soluzioni tecnologiche avanzate. Il gestionale Condominio You (www.condominioforyou.com) nasce infatti dall’operatività quotidiana dell’amministratore ed è progettato da amministratori per amministratori, con l’obiettivo di semplificare i processi, migliorare l’organizzazione interna e rendere più efficiente la gestione dei condomìni.

Per Condominio You, l’innovazione non è soltanto tecnologia, ma un vero e proprio metodo di lavoro. Grazie alla guida tecnica dei figli, professionisti del settore informatico, e alla collaborazione con un team di ingegneri specializzati anche in Intelligenza Artificiale, l’azienda investe costantemente in ricerca e sviluppo, realizzando software ed e-commerce oggi utilizzati da amministratori su tutto il territorio nazionale.

L’apertura della nuova sede di Mugnano del Cardinale rappresenta un passaggio importante in questo percorso di crescita: un segnale concreto di come tradizione professionale e innovazione possano convivere, proiettando un’esperienza storica verso il futuro e mettendo a disposizione dell’intera penisola italiana strumenti all’avanguardia per la gestione condominiale.