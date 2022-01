Coronavirus: sale la pressione sugli ospedali. Nuove misure insufficienti, tardive e frutto di compromessi politici

Il monitoraggio della Fondazione GIMBE rileva, nella settimana 29 dicembre – 4 gennaio, un’esplosione dei nuovi casi in tutte le Regioni con impennata dei tassi di positività che raggiungono l’8,2% per i tamponi antigenici rapidi e il 24% per i tamponi molecolari.

Crescono i ricoveri in area medica (+2.823) e in terapia intensiva (+247%). Oltre 123 mila nuovi vaccinati over 12. Non decollano le vaccinazioni nella fascia 5-11 anni: in 3 settimane solo 400 mila somministrazioni. Terze dosi: tasso di copertura al 67,7% con rilevanti differenze regionali.

Nuove misure anti-Covid: nessun piano B per gestire il sovraccarico dei servizi sanitari, né il lockdown di fatto verso cui si avvia il Paese.

