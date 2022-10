Convegno al Carcere borbonico dal titolo: “Giovani delle aree interne e turismo sostenibile in aree protette”.

Sabato 15 Ottobre 2022 dalle ore 9 presso l’archivio di Stato ubicato nel carcere borbonico di Avellino inizierà la giornata di studi e di riflessioni dal titolo “Giovani delle aree interne e turismo sostenibile in aree protette”.

“Insieme per Avellino e l’Irpinia”, sottolinea Pasquale Luca Nacca ideatore di questa giornata, si pone come obiettivo l’intreccio di relazioni tra più realtà associative ed universitarie, non a caso abbiamo il piacere e l’onore di avere come ospiti rappresentanti della Federico II di Napoli per il turismo nelle aree protette, o come i ragazzi del progetto “Give Back” per sottolineare le peculiarità, specie quelle giovanili, delle aree interne, la Svimar che da circa un anno si muove tra più regioni del Mezzogiorno d’Italia per portare avanti le istanze di popolazioni disagiate, dai trasporti alla sanità, per non parlare di guide turistiche ed ambientali che ci rappresenteranno il loro punto di vista così come chi si occupa di consulenze di eventi per borghi d’Italia e nuovi turismi.

Non è escluso che al termine della giornata sarà stilato un documento che sarà un punto di partenza per le realtà che si saranno confrontate alla tavola rotonda e che si spera possa essere recepito da altri cittadini che vorranno collaborare alla rinascita dei nostri territori e ad una epocale inversione di tendenza, le potenzialità ci sono tutte, perseveriamo !