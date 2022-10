MUGNANO. Incidente sulla Nazionale, auto si ribalta

Incidente stradale poco prima delle 12.30 a Mugnano de Cardinale si via Nazionale delle Puglie, un fuori strada che proseguiva a scendere proveniente da Monteforte per cause in corso di accertamento si è ribaltato. Non sono coinvolti atri veicoli, sul posto immediati i soccorsi da parte del 118 e l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Baiano. Secondo le prime informazioni nessun ferito grave solo qualche contuso. I Carabinieri faranno luce sulla dinamica del sinistro, il è rallentato per permettere l’intervento dei soccorsi.