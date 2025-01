Contrada (Av): Assegnate al Comune risorse pari a 100.000 euro per l’ abbattimento delle barriere architettoniche alla Scuola “Ammaturo”

La Giunta Regionale della Campania con decreto dirigenziale n.139 del 28/01/2025 ha ammesso a finanziamento il progetto per l’abbattimento delle barriere architettoniche all’interno dell’istituto scolastico Ammaturo di Contrada, erogando un contributo pari ad euro 99.999,98.

Con tale importo sarà realizzato l’ascensore e saranno posizionate le strisce di orientamento guida e sicurezza per ipovedenti o non vedenti.

Così afferma il Sindaco De Santis “L’eliminazione delle barriere architettoniche è uno degli obiettivi che si propone la normativa emanata nel tempo per tutelare le persone con disabilità.

Una scuola effettivamente inclusiva implica una serie di azioni e interventi complessi, rivolti sia alle disabilità, sia in generale a tutti i bisogni educativi speciali. Tutto cio' per molte ragazze e ragazzi, costituisce il prerequisito stesso della partecipazione scolastica. Gli edifici delle istituzioni prescolastiche, scolastiche cittadine , secondo il nostro impegno, devono assicurare la loro utilizzazione anche da parte di studenti non deambulanti o con difficoltà di deambulazione o non vedenti. Il contributo erogato dalla Regione Campania al plesso scolastico Ammaturo di Contrada per l'abbattimento delle barriere architettoniche inorgoglisce questa Amministrazione e fa della scuola di Contrada un polo di sicura eccellenza nel panorama scolastico irpino.