ROCCARAINOLA. Scuola trasforma punto di raccolta LEGO in un cestino: indignazione degli organizzatori

L’iniziativa “Costruiamo il nostro Paese con i mattoncini LEGO”, promossa dall’associazione Autismo in Movimento Campania in collaborazione con Talents Lab, ha subito un duro colpo presso l’Istituto Comprensivo Statale “San Giovanni 1” di Roccarainola-Tufino. Il punto di raccolta, il destinato alla donazione di mattoncini LEGO per la costruzione di rampe accessibili alle persone con disabilità, è stato trasformato in un deposito di immondizia, con cartacce e bicchieri di caffè abbandonati al suo interno.

L’iniziativa mira ad abbattere le barriere architettoniche e mentali attraverso la creatività e la costruzione di soluzioni accessibili. Tuttavia, il gesto di scarsa sensibilità verificatosi nella scuola ha suscitato l’ira e lo sconcerto degli organizzatori, che hanno denunciato il mancato rispetto di un progetto dall’alto valore sociale.

“È inaccettabile che uno spazio dedicato alla solidarietà e all’inclusione sia stato trattato con così poca attenzione e rispetto. Questo episodio dimostra quanto ancora ci sia da fare per sensibilizzare sulla tematica della disabilità e sull’importanza di abbattere le barriere, non solo fisiche, ma anche culturali”, hanno dichiarato i referenti dell’associazione.

L’accaduto ha sollevato un’ondata di indignazione anche tra i sostenitori del progetto, che chiedono maggiore rispetto per un’iniziativa nata per promuovere un mondo più accessibile e inclusivo.

Nonostante questo episodio, l’iniziativa continua in altre scuole e punti di raccolta della Campania, con l’obiettivo di trasformare piccoli mattoncini in grandi gesti di solidarietà. Chiunque voglia contribuire, può donare i propri LEGO nei punti raccolta indicati sui canali ufficiali dell’associazione Autismo in Movimento Campania.