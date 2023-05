Continuano gli incontri con il Salotto Artistico Culturale e multimediale della poetessa Tina Piccolo

l Salotto Artistico Culturale e multimediale della poetessa poetessa Tina Piccolo, condotto dal giornalista Giuseppe Nappa direttore responsabile del quotidiano online “Occhio All’Artista Magazine”, è uno dei più storici salotti napoletani dove l’esimia poetessa con il suo lavoro quarantennale di arte, cultura e organizzazione tiene in piedi da oltre quarant’anni.

Ospiti illustri arrivano ogni settimana nel suo tempio della cultura dove attraverso interviste ci parlano della loro attività artistica, di operatori culturali insomma del loro contributo che danno alla nostra amata e cara Napoli.

Un impatto molto accogliente e familiare è stato voluto sempre dare dalla poetessa per i suoi ospiti, cerca sempre di farle sentire a loro agio e farle sentire a casa loro, anche quando girava di comune in comune. Non manca mai la musica classica napoletana e a tratti anche qualche nuova canzone, perché come si sa i tempi scorrono.

Non manca il momento della poesia della poetessa e di un discorso di apertura che secondo il momento attuale viene espresso.

Insomma un luogo dove in oltre quarant’anni ha abbracciato milioni di storie, di persone, di artisti, di politici, giornalisti insomma personaggi di ogni ordine e grado sociale.

Quindi non è un dovere esprimere un giudizio nella vita, ma il mio sentito grazie a Tina Piccolo e a tutti gli operatori socio-culturali che colorano molto di più la nostra città. Di sicuro il grazie va a loro che esprimono cultura, mentre oggi in giro si vede di tutto e di più anche nel mondo artistico.

Il mio invito di avvinarci ai luoghi che ci lasciano un messaggio e ci arricchiscono l’anima.

Prossimo appuntamento con il Salotto sabato 3 giugno ore 18,00 vi aspettiamo.