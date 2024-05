Conclusioni Positive per il Programma SOSTENIBILE ME 2024: 145 Alberi e Arbusti Piantumati per un Futuro più Verde

“L’ambiente non è di nostra proprietà e non possiamo distruggerlo”, come diceva Mohith Agadi – ricorda il Presidente Nazionale Pino Vitale, alla chiusura del programma SOSTENIBILE ME 2024, con cui sono stati piantumati 145 alberi e arbusti nell’ambito delle che hanno visto coinvolte LEGAMBIENTE, ACLI GIOVANI E I COMUNI DELLA RETE PAESE SOSTENIBILE. In futuro nel ciclo di vita queste piante, oltre ad un valore estetico di rafforzamento del benessere ambientale e della vivibilità del contesto urbano, si permetterà l’assorbimento totale dai 2.175 kgCO2/anno e oltre 6.000 kgCO2/anno nel ciclo di vita pieno delle piante.

Le iniziative che, dal 21 marzo al 22 aprile, hanno coinvolto associazioni e giovani studenti in Campania, in un intreccio di iniziative tra loro correlate, a partire dalla Commemorazione delle vittime di Mafia alla Festa dell’Albero 2024 Edizione Speciale alla Giornata Mondiale della Terra del 22 aprile 2024. Date che ci ricordano costantemente – afferma il Presidente di ACLI Giovani Napoli Aps, Gioacchino Scala – l’impegno e la responsabilità di cittadini attivi e di volontariato ma soprattutto di dover promuovere attività per proteggere al meglio la nostra casa Terra.

In programmazione tante le iniziative di diffusione della cultura della sostenibilità anche nel settore del turismo e dei beni culturali.