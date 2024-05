100 DI QUESTI GIORNI. VISCIANO-CAMPOSANO, convolano a nozze Nello Carifi e Mariasanta D’arienzo.

Mercoledì 8 maggio 2024 convolano a nozze i giovani Nello Carifi di Visciano e Mariasanta D’Arienzo di Camposano. In vista delle nozze ecco gli auguri speciali . “Caro Cugino spero che questa lettera ti trovi in ottima forma e con il cuore colmo di gioia in vista del matrimonio. È davvero emozionante sapere che stai per unire la tua vita a quella di una persona speciale, e non posso fare a meno di condividere la tua felicità in questo momento così importante. Ti auguro tutto il meglio per il tuo matrimonio. Che quest’unione sia pervasa di amore, rispetto e comprensione reciproca, e che la vostra vita insieme sia ricca di soddisfazioni, gioie e momenti indimenticabili. Ricorda che sono sempre qui per voi, pronta ad offrire supporto e condividere le vostre gioie. Tantissimi auguri per una vita piena di felicità da Giulia.