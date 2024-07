LAURO. Concerto a Ima: Un Viaggio nella Musica Napoletana con il Maestro Franco Mantovanelli

Nella pittoresca frazione di Ima, appartenente al comune di Lauro, si terrà un evento musicale imperdibile. Martedì 2 luglio, alle ore 21:00, la villetta “N. Scibelli” ospiterà un concerto che promette di trasportare il pubblico nel cuore della tradizione musicale napoletana.

Il Maestro Franco Mantovanelli, rinomato per il suo talento e la sua passione per la musica, sarà accompagnato da due mandolinisti di eccezionale bravura: Andrea Beneduce e Luca Natale. L’evento vedrà anche la partecipazione straordinaria del soprano Grazia Ricciardi, la cui voce incanterà gli spettatori, e del sassofonista lauretano Attilio Vona, che aggiungerà un tocco unico con il suo strumento.

Il concerto si preannuncia come un vero e proprio viaggio musicale, esplorando le melodie e le canzoni che hanno reso celebre la tradizione napoletana nel mondo. Sarà un’occasione speciale per ascoltare brani classici eseguiti con maestria e passione, in una cornice suggestiva come quella della villetta “N. Scibelli”.

L’ingresso all’evento è gratuito, un’opportunità che gli appassionati di musica e i cittadini di Lauro non possono lasciarsi sfuggire. Non mancate a questa serata indimenticabile, all’insegna della grande musica e della cultura partenopea.

Dettagli dell’Evento:

Data: Martedì 2 luglio

Martedì 2 luglio Ora: 21:00

21:00 Luogo: Villetta “N. Scibelli”, fraz. Ima, Lauro

Villetta “N. Scibelli”, fraz. Ima, Lauro Ingresso: Gratuito

Un evento che promette emozioni e ricordi indimenticabili, celebrando la bellezza e la ricchezza della musica napoletana. Vi aspettiamo numerosi!